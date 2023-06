Ecorecambios explica las ventajas de los recambios de camión de desguace

La rotura de alguna pieza de un vehículo tiende a generar molestias a las personas, ya que acudir al taller mecánico muchas veces forma parte de aquellos gastos imprevistos que desequilibran la economía doméstica.

Sin embargo, existen soluciones más económicas y que implican un gran ahorro, como obtener piezas procedentes de los desguaces.

En este terreno destaca la labor de Ecorecambios: una empresa que lleva más de 20 años ofreciendo repuestos de camión y coche, nuevos o usados, a un precio accesible. Además, para hacerlo posible, la firma valenciana dispone de su propia central online de desguace.

Repuestos más económicos y con disponibilidad inmediata El desguace ocupa un espacio preponderante en la actividad de reciclaje debido a que es donde se dan de baja los vehículos después de finalizar su vida útil. Allí, tras un proceso de descontaminación del rodado, se efectúa una selección de las piezas que pueden utilizarse como recambios de segunda mano.

Actualmente, cada vez más personas optan por adquirir recambios ecológicos o verdes en los denominados Centros Autorizados de Tratamientos porque depara múltiples ventajas. La primera de ellas es económica, ya que en el desguace es posible hallar piezas recuperadas o usadas hasta un 80 % más baratas que las originales de fábrica.

El servicio, si es de confianza, provee una garantía de funcionamiento dado que se supone que los trabajadores del establecimiento evaluaron el reciclaje efectivo de estos repuestos.

Otro beneficio, en el momento de sustituir una pieza defectuosa por una de segunda mano, es la disponibilidad inmediata del repuesto en estos centros. Incluso hasta es factible conseguir recambios especiales que ya no se fabrican como nuevos.

Asimismo, las piezas obtenidas en el desguace responden al cuidado del medioambiente porque se fomenta su reutilización, se evita que ocupen espacio en vertederos y no se explotan los recursos naturales.

Amplia variedad en repuestos de camión La firma Ecorecambios se especializa desde hace dos décadas tanto en el asesoramiento del recambio como de la venta online de repuestos para coche, furgoneta y camión.

En el caso de los recambios de segunda mano para camiones, la empresa asegura un servicio altamente cualificado para quienes no logran encontrar el producto deseado por el mercado tradicional, debido a que trabaja con la mayor red de desguaces en España, con las principales marcas e inmejorables precios.

Allí es posible conseguir repuestos de carrocería exterior como parachoques, puertas, retrovisores; e interior como asientos, salpicaderos, cinturones de seguridad, panel de instrumentos, volantes y mandos de aire acondicionado, entre otros.

Al mismo tiempo, la central de recambios de la empresa también se ocupa de ubicar suspensiones neumáticas y mecánicas de camión, culatas; y una amplia variedad de luces con faros halógenos, bi-xenon, xenón, led, etc.

Por otro lado, en el segmento de motores, la empresa valenciana brinda la posibilidad de ahorrar hasta un 60 % en relación con un motor nuevo. La oferta incluye la selección de marcas líderes en motor diésel y gasolina.

Por último, los envíos de piezas verdes de Ecorecambios se efectúan a toda España y en un plazo de 24 a 72 horas.