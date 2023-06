The Fruit Company lanza Candy Shop, la colección de colonias veganas con olor a chuches, ideal para el verano

Esta innovadora línea de fragancias gourmand, formulada con ingredientes veganos y naturales, ofrece una alternativa sostenible y ética sin comprometer la calidad aromática En los últimos años, la conciencia por el medioambiente y el bienestar animal han aumentado significativamente. Esta tendencia ha motivado un creciente interés por los productos veganos en diversas áreas, incluyendo la industria de la perfumería, y cada vez son más las mujeres que ofrecen su fidelidad a las marcas que demuestran un compromiso ético con la sostenibilidad.

Conscientes de ello, la marca The Fruit Company ha lanzado Candy Shop, una colección que, al igual que el resto de colonias y productos de la marca, está formulada con ingredientes veganos enriquecidos con extractos naturales como el aloe vera. Su formulación natural no compromete su durabilidad porque todas sus colonias presentan una alta concentración de perfume para aportar una mayor duración y frescura, dos aspectos especialmente buscados durante la época estival.

Candy Shop, aromas con olor a chuches que no aportan calorías

Candy Shop es una colección que hará las delicias de grandes y pequeños. Sus aromas están especialmente indicados para todas aquellas que sean fanáticas de las chuches. La colección está compuesta por cuatro irresistibles y dulces aromas que harán rememorar los momentos más evocadores de la infancia.

Algodón de azúcar

Descripción olfativa: notas de salida a ácida frambuesa que se encuentran con un corazón de dulce caramelo y fondo a irresistible vainilla gourmand.

Chicle de fresa

Descripción olfativa: la frescura de la fresa combinada con el dulce caramelo se mezclan con notas de vainilla y la aromática y especiada haba tonca.

Osito de gominola

Descripción olfativa: un mix frutal a plátano y fresa que, acompañado de toques de melón con notas florales a jazmín, se mezclan con la exótica vainilla de Tahití para crear una fragancia de una dulzura única.

Nube de colores

Descripción olfativa: fragancia frutal y dulzona con notas de salida a frutas como la cereza y la naranja, cuerpo a notas lactonas a anís y fresa y fondo gourmand a frambuesa avainillada.

Los cuatro aromas se presentan en formato vaporizador de 40 ml, ideal para llevar en el bolso, en un divertido y dulce packaging que recuerda a las antiguas confiterías. Las fragancias pueden adquirirse en un pack de cuatro (a la venta en su tienda online y Amazon) o en formato individual, bien a través de su web www.thefruitcompany.es o en puntos de venta como Primaprix, Primor, Perfumerías Arenal… y en pequeñas perfumerías repartidas por toda España. Precio del pack: 15 euros. Precio individual: PVP aprox. 4€

The Fruit Company

The Fruit Company, marca de Perfums & Beauty Innova S.L., es una marca líder en productos de ambientación y cosmética con más de 7 años en el mercado, que se caracteriza por sus increíbles fragancias de aromas frutales, la alta calidad de sus ingredientes y un divertido packaging. Con productos veganos y cruelty free, formulados con extractos naturales, que aúnan calidad al mejor precio.