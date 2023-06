La Inteligencia Artificial ya ayuda a acelerar los ensayos clínicos y descubrir nuevos medicamentos

Los expertos participantes en la Asamblea de AIMFA aseguran que las organizaciones farmacéuticas que sepan integrar la IA en su día a día serán más eficientes La Inteligencia Artificial (IA) está empezando a ser utilizada para acelerar los ensayos clínicos y ayudar a descubrir nuevos medicamentos. Los expertos participantes en la XXXIV Asamblea Nacional de la Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico (AIMFA), que ha tenido lugar durante estos días en Zaragoza, han resaltado cómo las aplicaciones de la IA en la industria son ya una realidad y están transformando el sector sanitario en todo el mundo.

Ante una audiencia de más de 140 asistentes de la industria farmacéutica, especialistas en nuevas tecnologías en salud han explicado cómo la IA está siendo utilizada para mejorar la precisión y la velocidad del diagnóstico, personalizar los tratamientos y automatizar tareas administrativas, lo que permite que los profesionales médicos se concentren en las necesidades de los pacientes.

En este sentido, Ricard Castellet, responsable de Transformación Digital de Gebro Pharma, explica que "los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos de manera más rápida y precisa que los humanos, lo que puede ayudar a identificar nuevos objetivos de tratamiento y a diseñar moléculas de medicamentos más efectivas".

"Las organizaciones sanitarias más eficientes serán las que sean capaces de integrar la IA en su día a día, con el paciente como motor transformador del sector", añade el especialista.

Usos eficientes de la IA en salud

En la Asamblea de AIMFA fueron mostrados varios casos de éxito de la aplicación de la inteligencia Artificial en el sector sanitario, tanto para el ámbito hospitalario como para la fuerza de ventas. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer programas para mejorar el marketing sanitario centrado en el paciente, que recopilan datos más útiles y personalizados y ejercicios terapéuticos guiados por IA.

Así, Andreu Robusté, Head of Market Research & Customer Insights en Sanofi, presentó Turing, un programa de IA que permite asignar a cada cliente un mix de canales, contactos y contenidos adaptados a su respuesta y preferencias. Y Carla de la Roja, Data Science and Data Tech Lead en Novartis, dio a conocer Next Best Action, otra herramienta de IA que permite predecir la acción más eficaz que un vendedor debería tomar para interactuar con un médico.

Además, José Luis Enríquez, fundador de Telómera, presentó usos costo-eficientes de la IA en servicios de emergencia, en UCIs y en el análisis de imágenes médicas.

"En salud, la IA no debe centrarse en el ahorro de costes laborales para los sistemas sanitarios sino que debe mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los médicos. Ha de ayudar a extender las capacidades de los médicos y contribuir a reducir costes indirectos", asegura Enríquez.

Nueva Junta Directiva

Además del contenido científico, en la XXXIV Asamblea de AIMFA se ha procedido a renovar su Junta Directiva. El nuevo presidente es Antonio Ibarra (Grünenthal) en sustitución de Irene Rodríguez (Abbvie) y le acompañan como secretaria Carolina Tena (Ordesa) en sustitución de Ania Garrido (Ipsen) y, como tesorero, Juan Manuel Mulet (Novo Nordisk) en sustitución del propio Ibarra. Melánia Gómez (Lundbeck) sigue ejerciendo como vicepresidenta en la nueva Junta.

Para Antonio Ibarra, "es un honor y un privilegio presidir una organización con 50 años de historia a sus espaldas, pero más llena de futuro que nunca. En esta última asamblea hemos podido constatar, una vez más, el alto valor que aporta AIMFA a los profesionales del sector farmacéutico, ayudándoles a mantenerse al día de las últimas tendencias a través de la formación y el networking".

Por último, en la cena oficial de la Asamblea fueron entregados los Premios AIMFA 2022, que reconocen la labor llevada a cabo por los laboratorios farmacéuticos en evolución en valores en el mercado OTC, hospitalario y retail, así como los mejores lanzamientos y campañas de visita médica.