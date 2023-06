Agilizar los pagos con SumUp One: la suscripción para comerciantes que cambiará las reglas del juego

SumUp One es la primera oferta de suscripción multi producto de la empresa SumUp (https://www.sumup.com/es-es/), empresa global de tecnología financiera, ha presentado hoy su suscripción multiproducto, SumUp One, ya disponible en Italia, Reino Unido, Francia y España, y próximamente en otros mercados europeos. SumUp One combina lo mejor de la gama de productos SumUp en una oferta única y unificada para comercios de todos los mercados. Fundamentalmente, el plan de suscripción permite a los comerciantes ahorrar dinero en productos como el hardware propietario de SumUp y beneficiarse de comisiones por transacción más bajas, debido al bajo coste mensual fijo.

Por 25 euros al mes, los comerciantes pueden disfrutar ahora de una serie de ventajas, como comisiones por transacción más bajas (del 1,50% al 0,70%), pagos al siguiente día laborable (en lugar de los 2-3 días habituales), descuentos en hardware de SumUp, como el 50% en el lector de tarjetas SumUp Solo, y facturación ilimitada. Además del ahorro de costes para los comercios, SumUp One mejora enormemente la eficiencia empresarial al combinar los requisitos de pago en un ecosistema, lo que facilita la elaboración de informes y la gestión del efectivo.

SumUp One aprovecha la aceptación y adopción de las suscripciones en España, donde el público está acostumbrado a los pagos recurrentes por un producto o servicio, lo que en última instancia ahorra dinero a largo plazo (al tiempo que ofrece otras ventajas como complementos y beneficios, como los que ofrece SumUp One).

Jack Ojari, responsable de suscripciones de SumUp, comenta: "El punto fuerte de SumUp es simplificar al máximo los negocios para los comerciantes de todos los tamaños, desde los operadores más pequeños hasta las grandes empresas y espacios para eventos. SumUp One es una oferta natural e intuitiva y encaja perfectamente con nuestra filosofía, proporcionando a los comerciantes una forma racionalizada y simplificada de acceder a nuestros productos y servicios. Dado que la oferta principal de SumUp se ha ampliado, es imprescindible que facilitemos a los comerciantes el acceso a todas las herramientas que necesitan para crear negocios prósperos".

SumUp One se lanzó por primera vez en Italia a finales de 2022 y ya ha sido adoptada por miles de comerciantes, que han elogiado su sencillez y eficiencia.

La apicultora Antonella Ballerini, de Apicoltore E.G di Ballerini Antonella, afirma: "SumUp One ha sido muy útil para mi negocio porque me ha permitido ahorrar mucho en comisiones, en el último año mucha más gente está realizando pagos con tarjeta y el gasto en comisiones estaba siendo muy elevado; por eso opté por unirme a esta nueva solución propuesta por SumUp. Con un cargo fijo al mes, he reducido a la mitad las comisiones ahorrando más de 200 euros al año".

El agricultor Salvatore Puddu de Azienda Agricola Puddu : "El nuevo dispositivo es fácil de usar para transacciones fuera de la empresa gracias a la conectividad SIM y WIFI, y con el soporte de una impresora, resulta excelente para aquellos clientes que todavía están acostumbrados a los recibos de papel. Otra ventaja es la posibilidad de utilizarlo junto con el TPV SumUp".

SumUp One sigue a un año de lanzamientos de productos trascendentales para SumUp, incluyendo el producto básico de Punto de Venta TPV Lite para negocios más pequeños, TPV Pro para el procesamiento simultáneo de pedidos, y Cuenta de Empresa, para enviar y recibir dinero al instante y sin comisiones con transferencias de crédito instantáneas.

Acerca de SumUp

SumUp es una empresa líder mundial en tecnología financiera con la visión de crear un mundo en el que los pequeños comerciantes puedan tener éxito haciendo lo que les gusta. SumUp da soporte a más de 4 millones de comercios en más de 30 mercados de todo el mundo, su amplio conjunto de productos de herramientas de negocio a medida está creado específicamente para el segmento micro y nano. Entre ellas se incluyen el hardware de terminal propio, la cuenta y tarjeta SumUp Business, el comercio electrónico, los pagos a distancia, la facturación y los registros de punto de venta. Comprometida a aprovechar su éxito para hacer del mundo un lugar mejor, SumUp se ha comprometido a donar el 1% de sus futuros ingresos netos a causas medioambientales. Para más información, visitar https://www.sumup.com/es-es/