​Dicotomías electorales

Días tensos para los españoles. Se debate la materia y, un poco, el espíritu. Es lo que expresaba el Obispo de Hipona, el hombre más sabio de su tiempo y que no ha pasado de moda.

En su obra “La Ciudad de Dios”, San Agustín dice: “Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial (...) La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete; en la segunda se sirven mutuamente en la caridad los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquélla ama su propia fuerza en los potentados (...) En la segunda, no hay otra sabiduría en el hombre que una vida religiosa, con la que se honra justamente al verdadero Dios, esperando como premio en la sociedad de los santos, hombres y ángeles, que Dios sea todo en todas las cosas (De Civitate Dei XIV, 28).



Frente a las elecciones generales a la vista, el PP, ufano de sus recientes resultados, se enfrenta al PSOE por la economía, en lo que genera confianza (regeneración de España cuando se ve hundida). ¿El problema es VOX ? En la economía, hay gran coincidencia entre ambas formaciones “de derecha”.

En el mundo de los valores, parecen estar en liza. Pese a que el presidente del PP no quiere ni tocar esos temas, la presidenta del PP extremeño no le ha hecho ascos, y da la impresión de estar de acuerdo con propuestas “ non gratas” para muchos que el gobierno Sánchez convirtió en leyes. Muchos votantes sufren la dicotomía en el terreno de los valores. Un líder espiritual valiente dirigió a su gente estas palabras: se debe votar con responsabilidad; la fe se proyecta en todas las dimensiones de la vida”.