No siempre es fácil soportar el peso de los días. No siempre es fácil sonreír en medio de las desgracias. No siempre es fácil -y a veces, ni siquiera posible- conservar la serenidad de espíritu cuando no se ve la eficacia de un esfuerzo, no se aprecia el sentido de un dolor, no se contempla el punto final de un agobio, ni el horizonte abierto de una angustia.







No es fácil, ciertamente; y si no que se lo pregunten a Sánchez estos días, y es todavía más trabajoso en esos momentos en los que nuestro espíritu, aun queriendo ser profundamente cristiano y decir a Dios Padre las palabras de Cristo en la Cruz: “¿Por qué me has abandonado?”, no se encuentra todavía en disposición de añadir: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. No obstante, vivir vale la pena.