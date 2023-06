¿Amortizar hipoteca o reinvertir?, de la mano de Rn tusoluciónhipotecaria.com

Los efectos de la subida progresiva del Euríbor, que es el índice más utilizado en España para calcular la revisión de los tipos de interés variable en las hipotecas, se reflejan desde hace meses en el aumento de las cuotas que figuran en los extractos bancarios que les llegan a los hipotecados.

El hipotecado que dispone de un dinero extra, ante este escenario, está en la disyuntiva de si conviene amortizar hipoteca anticipadamente para pagar menos intereses o reinvertir para obtener rentabilidad.

¿Amortizar hipoteca o reinvertir?: una duda disipada con especialistas El Euribor, que mide las cuotas hipotecarias variables, aumentó mes a mes antes de cerrar en 3,757 % en abril. El anuncio del Banco Central Europeo de subidas de tipo interés para hacer frente a la inflación hizo que el índice comenzara a correr y desde entonces no frenó.

En esta clase de escenarios con préstamos hipotecarios de tasa variable – sujeta a la evolución del Euríbor – es donde emerge un dilema común en aquellos hipotecados que generalmente cuentan con un ahorro extra: amortizar la hipoteca que es la devolución anticipada del dinero que se le debe al banco, o reinvertir capital para ganarle al tipo de interés.

En este contexto, el adelanto de una parte o del total de la deuda contraída por la hipoteca puede efectuarse de dos formas: reducir las cuotas mensuales que implica pagar menos por cada mes, aunque los pagos deben llevarse a cabo durante más tiempo (con intereses mayores a abonarse al final); o disminuir el plazo de devolución que para el usuario significa pagar más mensualmente.

Esta segunda opción reduce los intereses abonados por el préstamo y ayuda a una devolución completa en menor tiempo del crédito hipotecario.

Según remarcan los especialistas, ante los bajos intereses que otorgan los productos de ahorro como los depósitos, amortizar una hipoteca se convierte en una de las mejores opciones para las familias españolas.

No obstante, aclaran que la amortización no es conveniente cuando el interés que se paga por el préstamo hipotecario resulta inferior a la rentabilidad de una inversión.

