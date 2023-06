PODCASTMEDITACION.COM explica cuáles son los efectos negativos del estrés y los beneficios de la meditación

Se conoce al estrés como un sentimiento de tensión emocional y física que puede desencadenarse por cualquier situación o pensamiento que haga a la persona sentirse frustrada, nerviosa o furiosa.

Una de las herramientas más efectivas para controlar el estrés es a través de los beneficios de la meditación. A pesar de tratarse de una técnica ancestral, ahora se puede disfrutar de ella a través de nuevos medios. Un gran ejemplo de ello es podcastmeditacion.com, un proyecto digital que pone a disposición de los usuarios una gran variedad de audios gratuitos con prácticas guiadas, masterclasses, consejos y eventos en línea sobre la práctica de la meditación.

Efectos negativos del estrés El estrés en pequeños episodios puede resultar positivo, como método para evitar el peligro o como incentivo para cumplir fechas límite, por ejemplo. No obstante, cuando el episodio dura mucho tiempo, puede ser perjudicial para la salud y, en la mayoría de las veces, la persona puede no darse cuenta de que las molestias que está experimentando se deben al estrés.

Entre los efectos negativos más comunes del estrés se encuentran la caída del cabello, la hipertensión, dolores de cabeza, insomnio, dolores intestinales, obesidad o pérdida de peso, depresión, cambios en el estado de ánimo, problemas menstruales en el caso de las mujeres y problemas en la piel, como aparición de acné o eccemas.

Saber identificar el estrés es fundamental para poder tratarlo a tiempo. Sin embargo, no está de más prevenir su desarrollo a través de la práctica de diversas actividades que incentiven estados de paz y tranquilidad, como leer, escuchar música relajante, realizar yoga o practicar la meditación.

Beneficios de la meditación Desde hace muchos años, la meditación se ha utilizado como complemento para tratar diversas enfermedades, entre ellas el estrés. De acuerdo a diversos estudios científicos, contribuye a la salud de los pacientes y a la disminución de ingesta de fármacos.

La meditación fortalece el sistema inmunológico, contribuyendo a la prevención de muchas enfermedades, y estimula las partes del cerebro relacionadas con el control del estrés y la ansiedad. Fortalece la inteligencia emocional y la gestión de las emociones. La meditación también mejora la atención y la concentración, potencia la memoria, mejora la calidad del sueño, ayuda a reducir el dolor físico y emocional, y alivia los síntomas del estrés, la depresión y la ansiedad.

