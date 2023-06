Entre Libros Editorial y sus audiolibros de risoterapia en forma de triología de comedia romántica

En la actualidad, gran número de estudios han demostrado los numerosos beneficios que tanto el sentido del humor como la risa pueden tener en la salud física y mental de los seres humanos. Reír ayuda a relajar los músculos, disminuir el estrés, mejorar el sistema inmunológico, así como a neutralizar las emociones negativas y mejora muchos otros aspectos.

Es a causa de lo anterior que los audiolibros de risoterapia se han convertido en una alternativa ampliamente solicitada por muchas personas hoy en día. Una de las opciones más recientes es “Lo que el anís ha unido que no lo separe el poli”, la primera parte de una trilogía desarrollada por Angy Skay y Noelia Medina y que forma parte de las publicaciones de Entre Libros Editorial.

El primer audiolibro de una trilogía de comedia romántica “Lo que el anís ha unido que no lo separe el poli” es el primer libro de la serie Mafia de tres, una trilogía considerada por muchos usuarios como una de las mejores terapias para sobrellevar los días malos. El objetivo de esta novela de comedia romántica se encuentra centrado en llevar a quienes lo escuchan hacia el mundo de las risas de una forma sutil y divertida.

Dentro de esta serie de audiolibros de risoterapia, “Lo que el anís ha unido que no lo separe el poli” da inicio al desarrollo de la historia que tiene como protagonista a Marisa Hernández Guillotina. La vida tranquila e inexpresiva de esta mujer da un vuelco inesperado al encontrarse con Anaelia Boca Negra y Angelines Folla Doblado, dos damas un tanto alocadas que se convierten en sus mejores amigas.

A lo largo de la historia, este trío de amigas serán en un imán para los problemas, siendo una de sus ideas más alocadas asaltar una base militar para deleitar sus ojos con el cuerpo de uniformados. La irremediable atracción hacia un hombre pondrá en riesgo el lazo de amistad entre estas amigas, dejando la duda de si lograrán estabilizar su relación o se dejarán cegar por la pasión y el rencor.

¿Dónde escuchar la serie completa Mafia de tres? Tanto “Lo que el anís ha unido que no lo separe el poli” como los otros dos audiolibros de risoterapia de la serie Mafia de tres se pueden escuchar a través de la plataforma Storytel.

En este espacio además, es posible encontrar una amplia variedad de obras que cuentan con el sello de Entre Libros Editorial, y que han sido desarrolladas por Angy Skay y Noelia Medina, escritoras que se han posicionado entre las más reconocidas a nivel nacional. Sus historias en conjunto y también de forma individual abarcan temáticas diversas en géneros como la acción, comedia, romance y aventuras.

Además de Storytel, las publicaciones de Entre Libros Editorial, se encuentran también disponibles en más de 150 plataformas digitales. No obstante, quienes prefieran la versión impresa de cualquier título de esta firma, pueden adquirirlo desde cualquier librería de España y por pedido bajo demandas en países extranjeros.