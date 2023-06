Medicamentos de importación con Grupo Farma10

De manera general, las oficinas de farmacia presentan dos errores: no gestionan bien su stock y no tienen poder negociador ante los laboratorios o distribuidores. Aspectos que tienen gran influencia en el éxito o fracaso de este tipo de negocios. Pero, los grupos de compras han nacido para dar solución a estos inconvenientes.

En el caso de Grupo Farma10, está conformado por más de 290 farmacéuticos que se han visto beneficiados con grandes descuentos por sus compras de medicamentos de importación y nacionales. De manera que, permite ahorrar desde la primera compra, ayudando a aumentar la rentabilidad de las farmacias.

Grupo Farma10 permite adquirir medicamentos de importación o nacionales, a un excelente precio Las nuevas dinámicas del sector farmacéutico y de los consumidores exigen nuevas habilidades para obtener un máximo rendimiento en estos negocios. Y los grupos de farmacias son una opción válida para afrontar el futuro.

Al entrar en estos, el farmacéutico se convierte de forma automática en vanguardia de la profesión en tecnología y gestión. Hecho que produce una mejora en la eficiencia de su negocio y, por tanto, de la sociedad en su conjunto.

En esta misma línea, Grupo Farma10 tiene como objetivo ayudar a las farmacias a dar a sus clientes un servicio de calidad. Para ello, han creado una línea de servicios comerciales, donde ofrecen acceso a un grupo de compras farmacéuticas para adquirir medicamentos de importación o nacionales, ahorrando costes.

Beneficios que ofrece este grupo de compras Al afiliarse a Grupo Farma10, los farmacéuticos pueden ahorrar dinero desde su primera compra. Esto lo consiguen gracias a la red de más de 270 laboratorios y distribuidores con los que cuenta la firma, por medio de los cuales se pueden obtener los productos más punteros del sector, con descuento.

El farmacéutico asociado consigue diferenciar su oficina de la competencia, gracias a la incidencia que las mejoras realizadas tienen en la experiencia del cliente. De forma general, estos encuentran un espacio comercial con un surtido de productos adaptados a sus necesidades, a un precio más económico. Además de disfrutar de promociones comerciales más atractivas, sistemas de fidelización, etc.

Un aspecto a destacar es que las empresas asociadas al grupo no tienen que acumular stock, sino que compran solo lo que necesitan entre más de 15.000 medicamentos y artículos de parafarmacia disponibles. Además, todos estos beneficios son adquiridos de forma gratuita, representando una excelente oportunidad para las farmacias en crecimiento, así como aquellos que desean mejorar su gestión.

Quienes quieran afiliarse a este servicio, pueden acceder al sitio web de Grupo Farma10 y registrarse para obtener hasta un 35 % de descuento, desde el primer día.