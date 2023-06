La colección de rubios Signature Blondes en Salón Toro

La marca Wella Professionals es una de las mayores referentes en el mundo en cosmetología para el cuidado capilar. Tras más de 130 años creando productos para el cabello, la empresa continúa sorprendiendo con las nuevas líneas y productos innovadores que desarrolla con tecnología de punta y elementos de alta calidad.

Recientemente, ha lanzado Signature Blondes, una colección de tintes para el pelo que abarca desde el rubio natural hasta el rubio más llamativo. Desde Salón Toro, invitan a descubrir esta magnífica colección para disfrutar de un cabello rubio exclusivo.

La línea de Wella Professionals para el cabello rubio, en Salón Toro Signature Blondes presenta una gama de rubios para obtener diferentes estilos y tonos, siempre con un resultado original y realista. En los últimos años, los tonos blonde se han convertido en tendencia durante todos los meses, especialmente en temporadas como el verano. Por ello, esta colección propone opciones como la No Bleach Blonde, que tiene una fuerte inspiración nórdica; así como la No Bleach Lights, en la que se presenta un color puro, equilibrado y lleno de varias dimensiones, pero siempre manteniendo el cabello sano.

Otros elementos de la colección son el Ultra Illuminage, con el que se obtiene un rubio genuino lleno de brillos y dimensiones únicas llamativas; el Ultra Lights, diseñado para iluminar con la técnica freehand y para ser aplicado en un cabello con base oscura. Por su parte, el Ultra Blonde es un tono rubio muy limpio y cremoso y el Platinum Rosé está orientado para dejar el cabello súper brillante y darle un toque rosa muy suave. Todos estos tonos de Signature Blondes están disponibles en el Salón Toro Girona y serán tendencia para el verano.

Nuevo Salón Toro en Girona El Salón Toro de Girona es uno de los más nuevos centros de estética y peluquería de la marca. Fue fundado en 2022, bajo la dirección de José Toro y se encuentra en el interior del edificio histórico Girona capital, el cual está ubicado en Gran Via Jaume I. Salón Toro presenta todas las características innovadoras, equipos y herramientas de primera categoría para brindar una atención excepcional a cada uno de sus clientes.

En este centro, se encuentra un equipo de estilistas y profesionales de la peluquería que ofrecen una variedad de servicios expertos y también asesoran a los clientes en la elección del look, maquillaje, peinado, estilo y uso de productos que se adapten a las necesidades de cada uno. Signature Blondes es una de las líneas de productos para el cabello más demandadas actualmente y en Salón Toro ponen a disposición un excelente cuidado en la aplicación de estos productos, garantizando un look profesional, atractivo y excepcional.

Fotografía: Hair colorist @annie4cruz