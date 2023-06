Soluciones González, el servicio de reparación de persianas en Torrevieja y Santa Pola

Las persianas en el hogar o en el lugar de trabajo ayudan no solo a proteger y vestir las ventanas de cualquier habitación, sino también colaboran con la funcionalidad y el diseño del interior. Son accesorios muy útiles, no obstante, si no se tiene el cuidado adecuado, pueden llegar a romperse o dañarse.

En este tipo de situaciones, no es necesario deshacerse de ella, basta con contratar un servicio de reparación de persianas que se encargue de devolverle su utilidad. Por ello, Soluciones González cuenta con un equipo de expertos, debidamente titulados y aptos para realizar este tipo de trabajos.

Servicios de instalación y reparación de persianas Soluciones González cuenta con una gran variedad de servicios dedicados al correcto funcionamiento de las persianas Torrevieja y Santa Pola, tanto para hogares como para instituciones y empresas.

Desde motorización y automatización de persianas, para que funcionen sin necesidad de manivelas, cintas o fuerza física, hasta mantenimiento de todo tipo de persianas, con la finalidad de alargar su vida útil y así ahorrar dinero.

También se encargan de la instalación o reparación de persianas de seguridad, las cuales cuentan con un mecanismo especial de antirrobo; también la instalación o reparación de persianas venecianas, el modelo más solicitado; y de persianas metálicas enrollables, una de las más seguras del mercado.

Entre sus otros servicios, ofrecen la instalación o reparación de lamas, ejes y soportes rotos o sueltos, así como el cambio o reparación de cintas o cuerdas, guías y recogedores, y la sustitución o reparación de manivelas.

¿Por qué contratar a Soluciones González? Soluciones González persigue una sola misión: ofrecer soluciones y desempeñar cada servicio a domicilio que realizan con pasión, con el objetivo de convertirse en la empresa de preferencia en Torrevieja y Santa Pola.

Además de garantizar una atención oportuna y de calidad las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecen servicios de calidad internacional con precios muy competitivos en el mercado.

Sus 20 años de experiencia en el sector avalan la satisfacción de sus clientes con resultados excelentes y que superan expectativas, así como también el compromiso de proporcionar a cada usuario el profesional ideal para realizar el trabajo requerido, no solo de expertos en persianas, sino de otras especialidades como cerrajería, fontanería o electricidad.

Asimismo, Soluciones González realiza todos sus trabajos ajustándose a las normativas vigentes relacionadas con los adecuados protocolos de seguridad y calidad, velando tanto por la integridad del profesional como la del cliente.