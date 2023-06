Carpintería metálica: la clave para una construcción resistente y de alta calidad, por Acero Pluss

​​​​​​​La carpintería metálica es un amplio sector que incluye el ensamblaje y la fabricación de metales para aplicaciones tanto industriales como civiles Las estructuras metálicas son el núcleo de las aplicaciones portantes de una amplia gama de construcciones, como edificios, puentes, andamios y escaleras de seguridad.

La carpintería metálica permite construir estructuras complejas. Es un arte que tiene orígenes remotos, pero fue durante la revolución industrial cuando la construcción metálica experimentó la imparable expansión que aún hoy hace desempeñar un papel protagonista.

La evolución de la metalistería ha abierto las puertas a desafíos arquitectónicos cada vez más audaces. Con el avance de las tecnologías de producción, un diseño estructural meticuloso y el uso de aceros y aleaciones en constante evolución, la humanidad ha logrado superar límites inimaginables, realizando edificios y casas que combinan futuro e innovación.

Las propiedades del acero han permitido crear estructuras ligeras y complejas, ayudando a romper los límites intrínsecos de otros materiales de construcción como la madera, la piedra y la cal.

La importancia del acero está a la vista de todos. Los diseñadores no pierden ocasión de aprovechar los constantes avances en las técnicas de carpintería metálica y ensamblaje.

Por eso, la carpintería metálica se utiliza tanto en la industria como en las viviendas corrientes, satisfaciendo las necesidades de las empresas constructoras. De hecho, este tipo de construcción estructural también cumple los requisitos sísmicos, garantizando ventajas y seguridad.

Así pues, la carpintería metálica es el conjunto de prácticas que definen el sector centrado en la transformación y el montaje de elementos de acero para estructuras portantes.

Características de las estructuras metálicas

Pero, ¿cuáles son las peculiaridades de las estructuras metálicas industriales?

¿Qué tipos de metales se utilizan para estas construcciones? Los tipos de acero indicados para este fin pertenecen a la familia de los aceros al carbono simples, pero también se utilizan aceros especiales para aplicaciones concretas.

Por ejemplo, el acero inoxidable y el acero corten, tienen características que los convierten en la mejor elección cuando se requiere resistencia a la corrosión.

Ventajas de la carpintería de acero

Además de su resistencia y peso específico, el acero en la carpintería metálica ofrece otras ventajas que lo hacen ideal para la creación de obras artísticamente valiosas. Estas incluyen:

Versatilidad en el diseño : El acero se puede moldear y manipular de diversas formas, lo que ofrece a los diseñadores una amplia libertad creativa. Esto permite la creación de estructuras únicas y complejas, con formas curvas, ángulos precisos y detalles personalizados.

: El acero se puede moldear y manipular de diversas formas, lo que ofrece a los diseñadores una amplia libertad creativa. Esto permite la creación de estructuras únicas y complejas, con formas curvas, ángulos precisos y detalles personalizados. Durabilidad y longevidad : El acero es un material duradero y resistente a la corrosión, lo que garantiza la vida útil de las obras a largo plazo. Esto es especialmente importante en estructuras expuestas a condiciones ambientales adversas o en obras de arte instaladas en espacios públicos.

: El acero es un material duradero y resistente a la corrosión, lo que garantiza la vida útil de las obras a largo plazo. Esto es especialmente importante en estructuras expuestas a condiciones ambientales adversas o en obras de arte instaladas en espacios públicos. Sostenibilidad : El acero es un material reciclable y puede ser reutilizado en futuros proyectos. Esto lo convierte en una opción sostenible, ya que contribuye a la reducción de residuos y la conservación de los recursos naturales.

: El acero es un material reciclable y puede ser reutilizado en futuros proyectos. Esto lo convierte en una opción sostenible, ya que contribuye a la reducción de residuos y la conservación de los recursos naturales. Eficiencia constructiva: La carpintería metálica con acero permite una construcción más rápida y eficiente en comparación con otros materiales. Los componentes metálicos pueden fabricarse en taller y luego ser ensamblados en el lugar de construcción, lo que reduce los tiempos de obra y los costes asociados. En resumen, la elección del acero en la carpintería metálica no solo se basa en sus propiedades estructurales, sino también en su capacidad para crear obras artísticas valiosas. La combinación de resistencia, peso específico, versatilidad y durabilidad hacen del acero un material preferido para obras industriales y civiles que buscan un equilibrio entre función, seguridad y valor estético.

Descubrir el acero estructural

El acero estructural, también llamado acero de construcción, se utiliza en obras industriales, pero también en ingeniería civil. Por supuesto, existen diferentes tipos de acero clasificados según su composición química, que determina su resistencia mecánica, ductilidad y durabilidad.

Sin entrar en demasiados detalles técnicos, se puede decir que la designación del acero para uso estructural viene fijada por la norma UNI EN 10027-1.

En función de su uso y de sus características mecánicas, el acero estructural para carpintería metálica se define mediante un código alfanumérico compuesto por:

La letra - S - que identifica el acero para carpintería metálica estructural.

Un número, que indica el valor del límite elástico en N/mm2

Una abreviatura alfanumérica que remite a la tabla de valores de resiliencia. El acero para carpintería suele ser del tipo blando, porque es más dúctil y se comporta mejor: un factor esencial en la construcción de estructuras antisísmicas.

La elección del metal en carpintería se pondera en función de las necesidades estructurales, pero se puede afirmar que la relación entre resistencia y peso específico del acero permite realizar obras industriales y civiles no sólo funcionales y seguras, sino también artísticamente valiosas.

Tipos de carpintería metálica: pesada y ligera

Hablar de carpintería metálica en general es reductor, porque existen distinciones relevantes caracterizadas por diferentes necesidades y finalidades. Así pues, se puede distinguir entre carpintería metálica pesada y ligera.

- Carpintería metálica pesada

Es la carpintería que se ocupa de construcciones exigentes en cuanto a tamaño y diseño, así como del uso de técnicas de vanguardia que puedan garantizar la precisión y la seguridad.

Se puede hablar de carpintería metálica pesada en el caso de obras como:

Puentes

Naves industriales

Estructuras industriales: fábricas

Edificios públicos

Estructuras de apoyo al mantenimiento

Pasarelas

Soportes de celosía

Silos - Carpintería metálica ligera

Es la carpintería que nace de la necesidad de crear estructuras de menor peso. Pero ligera no significa que la composición de las aleaciones utilizadas sea menos pesada, ni que los estándares de calidad aplicados sean inferiores.

Se habla de carpintería metálica ligera porque los elementos procesados son de menor tamaño, como, por ejemplo:

Escaleras de acero

Parapetos

Estructuras metálicas de acabado (perfilería JANSEN) Se trata de elementos que entran dentro del ámbito industrial, pero que también abarcan el sector artesanal. Este aspecto ofrece a la carpintería metálica ligera la posibilidad de configurarse como valor añadido en el ámbito civil.

Aceros Pluss opera en el sector de la carpintería metálica desde hace muchos años. Por ello, cuenta con un equipo que puede garantizar experiencia proyectual y organizativa para ofrecer soluciones personalizadas en la realización de estructuras metálicas y carpintería metálica en general.

La flexibilidad y la atención a las necesidades del cliente son valores esenciales que permiten ofrecer un servicio eficaz y fiable.