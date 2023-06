¿Dónde encontrar un servicio de abogados de divorcios en Terrassa? Ana Velasco Abogados

Una de las situaciones más difíciles y complejas de atravesar a lo largo de la vida son los divorcios. No solo está la cuestión sentimental que, por lo general, suele ser traumática y causar mucho estrés, sino por la parte legal, donde se debe pensar en la división en términos económicos y patrimoniales y en la custodia de los hijos.

Para regular los casos de divorcios, existen varios mecanismos jurídicos, por lo que ambas partes necesitarán asesoría profesional. En este camino, uno de los estudios de abogados de divorcios en Terrassa más reconocidos es Ana Velasco Abogados.

Cuestiones a tener en cuenta ante un divorcio Desde Ana Velasco Abogados, se recomienda que los trámites de un divorcio se hagan de mutuo acuerdo y, para ello, una de las herramientas jurídicas que puede utilizarse es la mediación, para conseguir redactar un convenio de divorcio en la que se determine la manera en la que los progenitores se organizaran en uno de los puntos más importantes como son aquellos relacionados con los hijos así como para decidir sobre los conceptos económicos y patrimoniales del matrimonio.

El primero de los conceptos a analizar es el de la patria potestad que hace alusión a los derechos y obligaciones con respecto a los hijos y esta siempre es compartida. La patria potestad consiste en el derecho a disfrutar de la compañía de los hijos, frente a la obligación de cuidarlos, alimentarlos y darles educación.

Junto al concepto de patria potestad, existe el término de guarda y custodia que se refiere específicamente al cuidado y la convivencia con los hijos. La guarda y custodia puede ser en exclusiva para el padre o para la madre, o bien compartida. En los casos en los que la guarda se acuerda que sea exclusiva a favor de uno de los cónyuges, puede llevar aparejado el uso del domicilio.

El convenio regulador también debe de hacer hincapié en las cuestiones económicas y patrimoniales del matrimonio y puede incluir el concepto, de pensión compensatoria, que consiste en que, en caso de que uno de los cónyuges tenga más ingresos que el otro, el que tiene menos ingresos podría tener derecho a una pensión compensatoria.

La importancia de un buen servicio de abogados ante divorcios Si el divorcio se tramita de mutuo acuerdo cabe la posibilidad de que las dos partes contraten al mismo abogado, no obstante, es más recomendable que cada parte esté asesorada y representada por su propio letrado para así conseguir que haya total igualdad entre los intereses de cada una de las partes.

En caso de no llegar a una acuerdo, y antes de presentar una demanda en el juzgado, se puede acudir a métodos de resolución de conflictos alternativos como es la mediación, y en los que cada parte sigue estando asesorada por su abogado.

Por eso es importante contar con los servicios individuales y personalizados de expertos. Para ello, Ana Velasco Abogados es un despacho profesional, con sede central en Terrassa, especializado en derecho matrimonial, derecho de familia y derecho civil en general.

En este camino, este estudio jurídico ofrece un tratamiento multidisciplinar e integral ante los divorcios. No solo incluye la parte legal, sino también todo lo vinculado con la gestión patrimonial, como la venta de inmuebles y el análisis financiero de patrimonios complejos. Además, proporciona sesiones de coaching para superar la situación, tanto para adultos como para los hijos.