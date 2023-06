¿De qué manera convertir una vivienda en un hogar eficiente?

Aquellas familias que estén interesadas en mejorar la eficiencia en el consumo energético de sus hogares, y contribuir así a disminuir las emisiones de carbono que hacen aumentar la temperatura del mundo año a año, tienen un gran repertorio de recursos a disposición para poder lograrlo sin inconvenientes.

La mejor opción es acudir a expertos como los de Acierta Eficiencia, quienes sostiene entre sus premisas fundamentales que las soluciones que han sido efectivas en una casa, no tienen por qué ser las soluciones efectivas en otra. Esto significa que son tantas las variables y factores a tener en cuenta para determinar la pérdida de energía, que solo un estudio detallado puede aportar los métodos adecuados a seguir para lograr la eficiencia energética.

Los aspectos fundamentales para un hogar eficiente La eficiencia energética se obtiene cuando la energía que se genera en un hogar no se disipa en valores que no excedan los establecidos como normales. Existen muchos factores que pueden incidir para que esto no ocurra, de hecho, hay tantos que la mejor manera de detectarlos para tomar las mejores decisiones, es dejarlo en manos de especialistas.

La orientación de la casa respecto de la trayectoria solar, los obstáculos que le dan sombra, la cantidad y tipo de electrodomésticos, las instalaciones, los hábitos de consumo, son algunos de los factores que intervienen en el circuito energético de una casa y hacen que cada solución sea distinta.

Acierta Eficiencia se dedica a relevar y analizar estos factores, con el propósito de poder implementar en cada hogar los dispositivos que mejor se adapten a las necesidades de cada uno de ellos, para así lograr la eficiencia energética. Con especial cuidado en el adecuado mantenimiento de instalaciones que, en la mayoría de los casos, se consideran tecnologías avanzadas, esta firma evalúa los espacios para instalar correctamente placas fotovoltaicas y equipos para aerotermia, entre otros.

Expertos en aerotermia Esta tecnología permite aprovechar la energía que contiene el aire. Mediante un circuito comprimido, similar al de un aire acondicionado, estos equipos aportan más energía de la que consumen, contribuyendo decisivamente a la eficiencia de los hogares en donde es instalado.

Esta permite obtener agua caliente o calefacción, sin producir ningún tipo de combustión. Por lo tanto, se trata de un sistema de climatización que no tiene impacto medioambiental y ayuda a reducir la huella de carbono.

Tanto por una decisión ética sobre el consumo responsable, como por el factor económico, mejorar la eficiencia energética de un hogar está en la agenda energética actual, y los recursos para lograrlo están al alcance de todos, gracias a servicios que combinan asistencia con servicios de instalación, como los que ofrece Acierta Eficiencia.