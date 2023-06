Flor de Mayo y La Casa de los Aromas presentan los productos que más sorprenden a los invitados de cualquier evento

Velas aromáticas y ambientadores mikados para diferentes gustos, minicolonias o el conocido ‘Lovely Cheeks’, artículos versátiles que nunca pasan de moda Mayo y Junio se han convertido en los meses que más eventos aglutinan. Comuniones, bodas, bautizos e incluso acontecimientos corporativos y sociales se celebran durante esta época primaveral en la que los días y su luz alargan, y las temperaturas propias de esta estación acompañan.

Para que estos eventos sean un éxito, sorprender es clave, y para ello hay que cuidar tres factores determinantes: la calidad de la comida, el ambiente y los detalles a invitados, que en los últimos años se han convertido en uno de los elementos más valorados.

Y a la hora de elegir bien, no es necesario tirar la casa por la ventana, sino saber entender qué tipo de evento se está organizando y cómo será el perfil de los invitados para encontrar el regalo más acertado y adecuado al contexto. Bajo esta premisa, las firmas Flor de Mayo y La Casa de los Aromas presentan en su catálogo diversos detalles top con los que impresionar y triunfar en los eventos.

Velas aromáticas y mikados, artículos con gran efecto positivo en los invitados

Las velas aromáticas y los mikados se presentan como el regalo perfecto al tener un efecto positivo en el bienestar de las personas y ser un elemento decorativo que nunca pasa de moda. En esta línea, La Casa de los Aromas cuenta con multitud de formatos e infinidad de velas con fragancias que van desde las clásicas velas perfumadas de Canela-Naranja, Azahar o Vainilla a velas aromáticas más arriesgadas de flores asiáticas o Geranio y Cedro.

Añadiendo un toque de personalidad también están los Mikados que perfuman y decoran de forma natural y depende de gustos, tanto estéticos como olfativos, puedes ajustar el mikado idóneo a los invitados. Ekomikados, línea Botanical, Flores Perfumadas, Mikados con mensajes o líneas más sofisticadas pueden convertirse en el detalle que mejor combine con el evento. Además, conscientes de lo complicado que es en muchas ocasiones dar con un obsequio original que sea capaz de sorprender, La Casa de Los Aromas tiene servicio de recomendación que ayuda y aconseja en esta difícil tarea. Y además cuenta con un cupón descuento para estos pedidos grupales que superan los 300 euros.

Minicolonias, una opción versátil y emocional

Regalar emociones e incluso recuerdos siempre es un éxito. Y esto es lo que se puede conseguir optando por las diferentes minicolonias de Flor de Mayo, que concentran un mix de sensaciones en un formato único y perfecto para viajar.

Paris with Love, Unicorn Tears y Oh! Darling son las tres propuestas de la firma para todo aquel que busque fascinar a sus invitados a través de un detalle versátil y emocional bajo el paraguas de la calidad que ofrece una compañía como Flor de Mayo.

La gran ventaja que ofrecen las minicolonias es que además de poder ser un detalle individual también pueden formar parte del evento al ubicarlas en los baños para que los invitados puedan perfumarse a lo largo del evento. Incorporar productos beauty en los cuartos de baño, para que el invitado pueda retocarse durante la cita, es una de las últimas tendencias en la organización de eventos de los últimos años y un plus para todo aquel que quiera ser un gran anfitrión.

Lovely Cheeks, un detalle con toque dulce y veraniego

Uno de los cosméticos más valorados de la firma Flor de Mayo y un must para todos los amantes del maquillaje es el tinte de mejillas Lovely Cheeks, que ilumina y aporta color bajo un formato fácil y cómodo de aplicar y perfecto para regalar en un evento compuesto por invitados a los que les gusta cuidarse y mimar su piel.