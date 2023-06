Los tipos de puertas invisibles que se integran dentro de la decoración de una vivienda

Industrias Deymo se hace eco de la noticia lanzada por la revista Hola sobre cuáles son los diseños de puertas que estilizan la decoración del hogar Industrias Deymo, una empresa de puertas en Sevilla, especializada en puertas de madera a medida en Sevilla, se hace eco de la información lanzada en la noticia de la revista Hola sobre los tipos de puertas que darán un aspecto espectacular a la vivienda.

Las puertas invisibles son aquellas que tienen como objetivo principal que no destaquen su presencia y que se camuflen en la pared. Estas no tendrían ni marcos ni molduras, pudiendo ser puertas enrasadas o con marcos ocultos.

En primer lugar, un ejemplo de puerta que se integre en el tabique de la pared, teniendo la misma forma que la madera, por lo que la pared se enchapa en madera.

Otro ejemplo es la puerta que puede ser confundida con un estante y que unirá cualquier estancia de la casa. Los paneles correderos con detalles decorativos XL también son tendencia. Lacado en color blanco y con un acabado acanalado. Así, tendrá un diseño parecido a la pared y formará parte de la decoración del propio salón.

Un modelo de puerta que se integra perfectamente con la estética invisible, es incorporar una apertura pivotante sobre un gran panel de madera cerrado y se integra por completo en la pared. No lleva tiradores ni manillas que faciliten su apertura. En la parte superior del panel se coloca un rodamiento giratorio que fija la puerta a la parte superior del marco. En la parte inferior, el rodamiento soporta el peso y fija la puerta al suelo.

También, se puede revestir la puerta con palillería. Las hendiduras verticales ocultan el marco. Las puertas integradas con molduras también son un claro apunte de diseño. Si la pared cuenta con algún zócalo o cuarterones, la idea es reproducir los mismos elementos en la puerta.