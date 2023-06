Los beneficios de externalizar la atención al cliente en empresas, con SVAE

La gestión de citas es una de las actividades que más tiempo y esfuerzo toma a las empresas. Afortunadamente, hoy en día, existen servicios externalizados que ofrecen soluciones avanzadas de asistencia virtual telefónica que optimizan y potencian la atención de las llamadas.

Uno de ellos es SVAE, un servicio de gestión de citas previas y reservas que se encarga de atender a los clientes de manera cercana y personalizada, sin robots. Por medio de esta solución, las compañías podrán dedicarse a otras tareas, delegando la atención de sus clientes a terceros con amplia experiencia en el área.

Ventajas de externalizar los servicios de gestión de citas previas y reservas Según estudios, el 82 % de las ventas de una compañía se pierden debido a un inadecuado servicio de atención al cliente. Teniendo en cuenta que estos son quienes hacen que una empresa prospere, no basta con ofrecerles un buen producto o servicio, también es necesario ofrecer una atención oportuna y de calidad.

Para conseguir óptimos resultados en la gestión al cliente, muchas compañías están externalizando la atención al cliente, dejándola en manos de servicios de outsourcing, debido a los beneficios que estos aportan. En este sentido, la empresa SVAE, tiene a su disposición un equipo de profesionales las 24 horas del día que se encargan de atender a los clientes de manera inmediata, evitando la pérdida de citas por no poder atender el teléfono.

Otra de las ventajas es el ahorro de costes. La compañía ofrece presupuestos personalizados y diseñados a la medida de las empresas. De este modo, evitan tener que hacer fuertes inversiones de dinero en sistemas tecnológicos automatizados de atención al cliente que no siempre generan buenos resultados.

Servicios de atención de citas y reservas telefónicas para empresas SVAE es una empresa especializada en asistencia virtual para empresas que ofrece un servicio de seguimiento y control de llamadas a través de secretarios virtuales que son asignados a cada cliente. Con esto buscan ofrecer una atención personalizada que genere mayor confianza en los usuarios.

Su equipo de especialistas, con amplia experiencia en el área de ventas y atención al cliente, gestionan las llamadas de sus clientes, recogen sus opiniones y contestan dudas recurrentes que los usuarios puedan tener. Todos estos datos los procesan en su plataforma, específicamente, en el panel de cada cliente, para que estos puedan acceder a la información cada vez que lo deseen.

La firma asegura que el servicio es especialmente rentable para citas previas de talleres, visitas para centros médicos, reservas de alojamiento en negocios de hostelería, entre otros servicios que reciban un alto flujo de llamadas recurrentes.

Los interesados en contratar el servicio de asistencia virtual de SVAE pueden acceder a su página web y rellenar un formulario solicitando mayor información.