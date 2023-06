¿Qué es la visa para España para nómadas digitales? Erimo Abogados

Desde el pasado 1 de enero entró en vigencia la Ley de Startups, la cual, además de fortalecer la creación y mantenimiento de las nuevas tecnologías en el sector productivo, también ofrece facilidades de acceso a la visa para España en personas que trabajan de forma remota con clientes o empresas internacionales.

Esta modalidad de trabajo se conoce como nómadas digitales y hace referencia a las personas que desarrollan algún tipo de actividad laboral en forma remota que les permite mudarse constantemente. España se ha venido posicionando como uno de los países más atractivos para nómadas digitales, especialmente por las facilidades de vida y las ofertas culturales que el país ofrece y garantiza.

Para firmas especializadas en derecho de extranjería como Erimo Abogados, es importante que las personas que deseen radicarse en España conozcan de antemano las ventajas que supone la puesta en vigencia de la Ley de Startups, sobre todo para trabajadores que desarrollan actividades laborales en el extranjero.

Características del visado para nómadas digitales La visa nómada digital es un programa que se encarga de permitirle a las personas trabajar de forma remota en España por al menos un año, sin que esto implique una sanción de las autoridades migratorias locales. Esta visa para España puede extenderse a un período máximo de 5 años y está diseñada para personas que cuentan con un trabajo remoto, pero que no desean prolongar su estancia en la península o su territorio insular por un periodo muy largo. Aun así, es necesario que el trabajador comprenda que este visado no le habilita para vincularse a cualquier otra actividad laboral en España, por lo que debe tener en cuenta que sus ingresos deben cubrir el 100 % de sus gastos mientras se encuentre en el país.

Requisitos para tramitar la visa Aquellos que desean tramitar su visa para España bajo esta modalidad deben demostrar que cuentan con un título universitario y con una experiencia mínima de tres años en el campo laboral. Si se encuentran vinculados a una empresa, deben incluir un certificado que de cuenta que la organización no tiene sede en España, demostrar que su contrato de trabajo permite la realización de labores de forma remota y llevar más de un año desempeñando alguna función con dicha compañía.

Si el trabajador viaja solo debe acreditar un mínimo de ingresos de 2.160 € para su manutención mensual, cantidad que se eleva si viaja con su familia o cónyuge. El trámite de solicitud se realiza ante el consulado español en caso de que el interesado se encuentre fuera del país y ante las autoridades migratorias si se hospeda en alguna municipalidad como turista. Es recomendable que los interesados en tramitar una visa para España como nómadas digitales acudan a un abogado experto en trámites de extranjería, de tal manera que su solicitud pueda radicarse de forma exitosa siguiendo las pautas dictaminadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.