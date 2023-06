en Star Dent permite adquirir de forma online el contra ángulo dental

Todos los profesionales en odontología requieren tener instrumentos especiales para poder llevar a cabo de forma eficaz cada uno de los tratamientos. En algunas ocasiones, sus herramientas se pueden averiar o dañar por completo, siendo necesario ser reparadas o suplantadas de forma inmediata.

Una de las cosas que no puede faltar a ningún odontólogo es el contra ángulo dental, un implemento caracterizado por la versatilidad, ya que sirve para realizar innumerables procedimientos. Este tipo de productos se pueden adquirir de forma online en lugares como Star Dent, una empresa cuya sede física se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona.

Los odontólogos pueden encontrar el contra ángulo dental que tanto necesitan en Star Dent El contra ángulo dental es un instrumento rotatorio vital para cualquier dentista. El mismo es usado para diversos procesos odontológicos como excavación de caries de gran profundidad, restauraciones, limpiezas en profilaxis, pulitura de dientes, retiro de dentinas, cirugías, implantología, etc.

Existen diferentes tipos de contra ángulos, entre ellos los de transmisión directa, los cuales tienen la particularidad de no afectar la velocidad que imprime el micromotor; los reductores de velocidad que son los usados para la ejecución de cirugías y la colocación de implantes; y los amplificadores de velocidad que, como su nombre lo indica, elevan la velocidad del micromotor.

El catálogo de productos de Star Dent incluye una diversidad de contra ángulos para que cada profesional elija el que más se adapte a sus requerimientos y necesidades. Actualmente, disponen de marcas prestigiosas como NSK, Anthogyr, Bien Air, MK Dent, Kavo, entre otras.

Los profesionales deben ingresar a la plataforma de la empresa y visualizar todas las opciones disponibles, pues hay contra ángulos para cirugías, especiales para endodoncia, con luz LED, reductores, multiplicadores y muchos más.

Otros servicios que ponen a disposición en la empresa En Star Dent no solo se venden diferentes modelos de contra ángulos dentales, sino también otros instrumentos que son necesarios en los consultorios odontológicos como micromotores, acoplamientos, piezas de mano, productos de aparatología y repuestos.

Asimismo, cuentan con servicio de reparación realizado por un equipo de técnicos cualificados con más de 35 años de experiencia. En su Servicio Técnico reparan contra ángulos, turbinas e instrumentación dental de marcas como Sirona, MK Dent, Bien Air, KaVo, W&H y muchas más.

Aunque comprar o reparar es la solución cuando se daña una herramienta odontológica, es preciso acotar que a estos productos se les debe dar un correcto mantenimiento y seguir las instrucciones de uso del fabricante. En ese sentido, desde Star Dent suministran información acerca de los cuidados más importantes, para obtenerla se debe rellenar un formulario disponible en la web.