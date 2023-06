Algunos consejos para escoger autoescuela en Madrid para el carnet de moto A2

Hay que saber que para aprobar este carnet será necesario superar cuatro exámenes: uno teórico común (este teórico los convalidarán cuando ya se tengan los permisos A1 o B), teórico específico (20 preguntas pudiendo tener 2 fallos), un práctico en circuito cerrado y un tercero práctico también, pero en vías abiertas al tráfico. Una vez superados todos estos exámenes, se obtiene el permiso A2, con el que habrá que conducir un mínimo de dos años para optar al A, en el que, por cierto, no habrá exámenes, solo la realización de un curso

Dicho esto, es el momento de buscar una autoescuela para el carnet moto Madrid que se adapte a las necesidades del conductor. En cuanto a los aspectos que se han de sopesar para hacer la mejor elección, habría que señalar los siguientes.

Precios: Uno de los aspectos que llevan a elegir una autoescuela para motos frente a otras es el coste de las clases y de la matrícula. A veces, se tiende a optar por las más baratas. No siempre es lo más correcto, ya que también hay que fijarse en la calidad del profesorado, de las motos y otras muchas características. A continuación, hay que hacer un breve repaso de todas ellas.

Lugar del examen: En la Comunidad de Madrid mucho alumnado se inclina por realizar las pruebas de carnet moto Alcalá de Henares ya que se practica en la propia pista oficial de exámenes de la DGT con las mismas condiciones que te vas a encontrar el día del examen

Motos: La tipología de la moto es una de las variables que más influyen, puesto que según su diseño tendrán diferente maniobrabilidad. Siempre las motos más recomendables para la realización de la prueba de circuito cerrado (maniobras) son las de estética custom por su bajo centro de gravedad y su amplio giro.

Flexibilidad de horarios: Un punto importante es que haya múltiples horarios entre los que elegir para que no haya problemas de incompatibilidad.

Profesorado especializado: que el personal de la autoescuela sea específico para el permiso en cuestión, es decir, que no sea un profesor “compartido” para otros permisos de conducción según la demanda de estos.

Mantenimiento: se encuentran muchas veces autoescuelas que son muy baratas, pero que cuentan con instalaciones deficientes y motos en mal estado. No suele ocurrir, pero podría darse el caso, con lo que no está de más echar un vistazo a lo que cada autoescuela ofrece.

Cláusulas penalizadoras: También conviene revisar si existe en el contrato alguna cláusula que obliga a pagar un dinero adicional en caso de querer cambiar el expediente a otra autoescuela

Recomendaciones: Sin duda, uno de las mejores razones para elegir una autoescuela es que esta haya sido recomendada por algún amigo/a o familiar que haya tenido una buena experiencia. Si además se encuentran buenas referencias en internet, como, por ejemplo, reseñas, pues todavía mejor.