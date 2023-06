Swimhome comercializa cubiertas para piscinas, lonas y toldos de invierno

Las personas que poseen piscinas privadas son conscientes de los diversos cuidados que deben tener para evitar accidentes con niños, adultos mayores o mascotas, así como también para preservar la calidad del agua y protegerla de la suciedad exterior.

En este marco, las cubiertas para piscinas, lonas y toldos de invierno que comercializa la empresa Swimhome cuentan con las más estrictas medidas de seguridad y permiten ahorrar en el mantenimiento del líquido entre temporadas.

En su tienda online, aparece un amplio catálogo con modelos exclusivos o personalizados de cubiertas y cobertores automáticos (de lamas) a precios muy competitivos.

Por qué invertir en cubiertas para piscinas La firma Swinhome lanza al mercado e-commerce español una serie de soluciones integrales para equipar una piscina con los mejores cobertores de invierno y cubiertas automáticas de lamas. Sus modelos son ideales para mantener el espacio interior cuando no se está disfrutando de un baño dado que protegen al entorno de cualquier caída accidental, eliminan la evaporación e impiden la filtración de luz solar.

Los materiales resistentes de los cobertores que comercializa, en tanto, actúan como una barrera infranqueable durante las heladas del periodo invernal y resultan esenciales para evitar mayores costes en el mantenimiento del agua durante el verano. Del mismo modo, las lonas promocionadas son perfectas como aislantes de bacterias y la suciedad exterior que pone en jaque a la conservación del líquido.

La protección es tan eficaz que no deja resquicio al desarrollo de hongos u algas verdes y hasta promueve un concepto ecológico porque implica una reducción excesiva del consumo de agua. Swinhome distribuye cobertores inflables, de barras y personalizados, además de las mantas térmicas que – entre otras cosas – reducen la evaporación del agua, aminoran el tiempo de filtrado y contribuyen a optimizar el consumo energético.

Las cubiertas automáticas o de lamas, elaboradas en policarbonato semitransparente, y el PVC, disminuyen drásticamente la evaporación y la pérdida de calor del fluido. Algunas de sus principales prestaciones son similares a las de invierno, con la diferencia que los elementos que la componen son más sofisticados y conllevan una mayor capacidad térmica a los rayos UV. La oferta de la tienda online, en este caso, se centra en cubiertas automáticas en formatos solar y eléctrico, a precios muy económicos.

Todo lo necesario para una piscina en un solo lugar El menú de Swinhome no se reduce solo a las cubiertas de piscinas y cobertores de lamas, sino que también incluye todo lo relacionado con focos y accesorios de iluminación; cuadros eléctricos; limpiafondos eléctricos, manuales e hidráulicos y las cascadas de piscina para pared que son aptas para jardines rústicos y modernos. Asimismo, la firma comercializa bombas de agua, de calor y de aire para jacuzzis y piscinas; filtros, cloradores, casetas, escaleras, duchas y productos químicos indicados para la desinfección y mantención del líquido como cloro, bromo, floculantes, etc.

El servicio de Swinhome ofrece envíos gratuitos a la península en compras superiores a 50 € y, más allá de que los productos contengan una guía de instalación práctica, existe un compromiso de asesoramiento telefónico.