PAYbyCALL afianza su crecimiento y renueva su página web

Las transacciones financieras que se realizan a través de tarjetas bancarias o métodos de pago digitales son muy cómodas y rápidas. No obstante, también pueden ser vulnerables en cuanto a privacidad y seguridad.

Debido a esto, los sistemas de pago con tarjeta por teléfono están ganando mayor popularidad, gracias a los beneficios que aporta en comparación con los métodos de pago digitales tradicionales. Así lo confirma PAYbyCALL, el proveedor de servicio de pago seguro telefónico, el cual asegura estar teniendo un crecimiento sólido en el sector. Esto le ha permitido mejorar diversas áreas del servicio. Entre ellas, recientemente, acaba de lanzar una página web completamente renovada que proporciona a los usuarios toda la información sobre el servicio.

Sistema de pago con tarjeta por teléfono PAYbyCALL es una solución automatizada que pretende mejorar la experiencia de los clientes a la hora de hacer un pago, eliminando el proceso de verificación del pago, entre otros procesos engorrosos. De esta forma, se ha convertido en una plataforma ideal para mayores u otras personas que no conocen el mundo digital.

El servicio permite realizar transacciones mediante tarjeta bancaria a través de un sistema seguro y completamente automatizado, sin intervención humana. De este modo, el sistema evita que un agente telefónico recoja datos de forma manual y que almacene datos de su cuenta sin las medidas de seguridad necesarias.

Asimismo, la plataforma es intuitiva y muy fácil de usar. El usuario solo debe introducir los datos de su tarjeta bancaria utilizando el teclado numérico de su móvil o usando el sistema de reconocimiento automático de voz. Posteriormente, los datos se envían al banco, mediante un sistema seguro automatizado que confirma los datos y, después, se procede al cargo, quedando completada la transacción.

Además, el sistema cuenta con la Certificación de seguridad PCI-DSS de nivel 1, considerado el más alto aval en cuanto a transacciones telefónicas con tarjeta bancaria, que avala que el servicio cumple las medidas necesarias a la hora de hacer pagos a través de teléfono.

En la nueva plataforma de PAYbyCALL, los usuarios podrán conocer las preguntas frecuentes sobre el servicio e informarse sobre sus planes de servicio. También, en caso de tener dudas, el sitio web dispone de un espacio para asesorar a sus clientes sobre la funcionalidad del sistema.

PAYbyCALL, aliado en la venta telefónica Algo que diferencia el comercio telefónico del comercio electrónico es la interacción personalizada y cercana que proporciona a los usuarios a la hora de hacer la compra. Esta estrategia es conocida como marketing relacional y ha demostrado ser eficiente para crear relaciones y vínculos con personas, hasta llevarles a la acción de compra.

En este sentido, el sistema automatizado de PAYbyCALL logra generar conversaciones directas y resolver las dudas del cliente bajo un sistema seguro. Estas características no solo generan mayor confianza en los usuarios, sino que también mejoran la productividad del equipo humano, al agilizar las llamadas de ventas.

En conclusión, PAYbyCALL es una gran alternativa para las empresas que buscan dar pasos importantes en su proceso de digitalización, apoyados por una plataforma de servicio confiable, eficiente y segura.