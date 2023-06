Prestige Asociados, con un porcentaje de éxito del 70 % en cláusulas suelo, se consolida como firma referente en el sector

La cláusula suelo, también llamada suelo hipotecario, ha sido uno de los asuntos más polémicos del ámbito inmobiliario español en los últimos tiempos, dando lugar a un alto número de reclamaciones por parte de los usuarios.

Se emplea para establecer que el interés variable de un préstamo hipotecario nunca pueda ser inferior a un determinado porcentaje.

Para llevar a cabo una reclamación, es recomendable contar con profesionales especializados en esta materia como los que forman parte de Prestige Asociados, que se presenta como una excelente alternativa para conseguir eliminar esta cláusula, con un porcentaje de éxito del 70 % en los casos que han presentado.

Las cláusulas suelo son consideradas cláusulas abusivas Con el establecimiento de la cláusula suelo, la entidad financiera se asegura de que, independientemente de cuánto baje el límite de referencia, sus ingresos por pago de intereses serán superiores a lo que corresponderían de no existir este apartado.

En España, el Tribunal Supremo la declaró una cláusula abusiva o nula en el 2013, cuando no ha sido ofrecida con transparencia por la entidad bancaria. Posteriormente, en el 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que las entidades financieras debían devolver la totalidad de las cantidades pagadas de más por los consumidores desde la fecha de formalización de la hipoteca, como consecuencia de la cláusula suelo estipulada en el contrato.

Por esta razón, los consumidores están en el derecho de reclamar los gastos de las cláusulas suelo e, incluso, eliminarlas de sus hipotecas.

¿Cómo reclama Prestige Asociados las cláusulas suelo? Prestige Asociados se encarga de la eliminación de la cláusula suelo siguiendo unos determinados pasos. En primer lugar, intentan negociar directamente con el banco para llegar a un acuerdo amistoso, aunque, generalmente, la entidad no suele eliminar la cláusula ni devolver lo cobrado.

Es entonces cuando pasan al siguiente paso, que es presentar la reclamación al Servicio de Atención al Cliente (SAC) del banco. Dicha reclamación puede basarse en la falta de transparencia o en las irregularidades presentadas.

La respuesta del SAC puede tardar entre 2 y 3 meses. Si el resultado es favorable para el cliente, el proceso termina allí. En caso contrario, el siguiente paso es reclamar al Banco de España; punto en el cual exponen la falta de reprocidad del suelo y el techo, además de otras posibles irregularidades de la oferta vinculante. Si por ninguna de estas vías se tiene una solución favorable, recurren a la vía judicial, que cuenta con altas probabilidades de éxito.

En Prestige Asociados disponen de un equipo de abogados especialistas en Derecho Mercantil que se encargan de llevar a cabo el proceso de reclamación de cláusulas suelo, obteniendo un alto porcentaje de éxito. Los medios disponibles para ponerse en contacto con esta firma se pueden encontrar en su página web oficial.