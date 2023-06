'La fantasía de salir ilesa', un poemario que exalta la búsqueda del disfrute en un mundo donde no se acaba de encajar

Su autora, María Ruiz Faro habla de desengaño, desamor, esperanza, amor y reconstrucción.

Una mujer madura, nada convencional y poco de acuerdo con las reglas del mundo en el que le ha tocado vivir, pero que contra todo pronóstico ama la vida, coquetea con la belleza y defiende la esperanza. Así se resume el poemario La fantasía de salir ilesa de la sevillana María Ruíz Faro, recientemente publicado por Olé Libros.

La autora, que en ese poemario se hace una enviada de lo pequeño, lo sencillo y lo escondido, muestra poemas llenos de heridas cuyas cicatrices pueden ser hermosas. “Salir ilesa de la vida es imposible porque está llena de baches y dolor y además todos conocemos el final, sin embargo, si no es por esa fantasía, ¿qué sentido tendría todo?”, explica María Ruiz.

Con un claro guiño hacia el “kintsugi”, la técnica centenaria japonesa que tiene su origen en la orfebrería, pero que representa una filosofía de vida que revaloriza la belleza de las cicatrices, ya que son estas las que forman a la persona, la hacen única y definen su identidad, María Ruiz habla en los versos que forman parte de este poemario de desengaño, desamor, esperanza, amor y reconstrucción.

“Quiero salir ilesa y no hago más que andar / como un faquir sobre cristales que queman”. Así, la búsqueda tanto interna como externa para vivir y disfrutar de un mundo donde no se acaba de encajar, se convierte en el tema más relevante de esta obra, en el que María Ruiz escribe sobre lo que ve y siente, sobre su manera de procesar la realidad, pero que al mismo tiempo da voz a muchas mujeres que verán reflejados sus sentimientos en estos versos.

Sinopsis La fantasía de salir ilesa es un poemario que se presenta como una herida abierta. La de una mujer que siente que no encaja en la sociedad, pero que tampoco quiere hacerlo porque busca y desea salir ilesa de ella. Para ello, se refugia en la poesía como forma de cura social.

La fantasía de salir ilesa es el título número 139 de la colección Ites de poesía de Olé Libros.

Sobre la autora María Ruiz Faro (Sevilla, 1973). Forma parte de las antologías Nosotros (1993), Doce poetas cantan (1995), Sevilla 24 poetas, 24 artistas (2004), Alzar el vuelo (2006), En legítima defensa (2014) y 31 cuentos para octubre (2021). Libros en solitario: La patente del deseo (2000), La noche multiplicada (2013) y Vuelo con raíces (2015). Es madre, trabaja en una biblioteca pública, pone voces a un grupo de electroacústica (Post) y escribe sin descanso y sin remedio.