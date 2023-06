‘Esperando un corazón’, un viaje emocionante y enriquecedor a través de la fantasía y la imaginación

La inspiración de Jorge Targui para crear Esperando un corazón viene de su propia experiencia al sufrir un infarto que le llevó a la UCI. “Me indujeron un coma para estabilizarme y salvar mi vida. Durante ese tiempo, mi mente se sumergió en un mundo de sueños y fantasía, donde tuve experiencias increíbles y conversaciones con seres de otro mundo. Al despertar, tenía esas vivencias y recuerdos frescos en mi mente, y sentí la necesidad de plasmarlos en papel para no olvidarlos. Así nació este libro, que utiliza la fantasía y la imaginación para transmitir un mensaje de esperanza y superación a través de la adversidad”.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una experiencia curiosa de aventuras y fantasía. Desde dioses antiguos hasta criaturas mitológicas, pasando por mundos submarinos y escenas dignas del cine de Almodóvar. Cada página es una invitación a adentrarse en un universo surrealista y sorprendente. A través de los ojos del protagonista se exploran temas profundos y universales como la vida, la muerte, el amor y la superación”.

Esperando un corazón es un libro lleno de realidad y fantasía al mismo tiempo. “Lo que más destacaría de mi libro es esa parte onírica que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. A través de mi experiencia personal, descubrí que nuestros sueños están llenos de mensajes y simbolismos que pueden ser muy reveladores y significativos. En el libro, relato mi experiencia de haber entrado en coma y haber emprendido un viaje a través de diferentes multiversos y planos imposibles”.

Sinopsis "Hace un tiempo se rompió mi corazón. Un infarto me llevó a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario de Bellvitge. A lo mejor se estropeó por trabajar demasiado, por callar demasiado, por no preocupar a otros, por no cuidarme, por no dejarme querer o simplemente era hora de irse.

Un grupo de médicos expertos me indujeron el coma, con el objetivo de estabilizar y salvar la vida, no viví esa experiencia como un evento difuso y borroso, en el que la mente no es capaz de moldear pensamientos ni sueños concretos. Sucedió algo inesperado, emprendí un viaje a diferentes multiversos disociados, planos imposibles, conversé con dioses, luché con criaturas mitológicas, fui héroe y villano, escuché a mis seres queridos desde otros lugares, etc. Una aventura donde confluyeron dos formas diferentes de entender el mundo y la vida", indica el autor.

"Este libro lo escribí para no olvidar y rememorar los momentos más intensos, los análisis introspectivos sobre el contexto de cada situación y las reflexiones de cada universo. ¿Se atreve a viajar conmigo?".

Autor Nació en Lérida en 1979 y cursó los estudios de Electrónica Industrial (Formación Profesional). Durante el periodo del 2010 al 2015, fue profesor colaborador en ENTI (Escuela de nuevas tecnologías de la Información) de Barcelona, en el ciclo superior de Animación 3D, juegos y entornos interactivos. Esperando un corazón ha sido su primer libro.