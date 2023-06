El sorprendente relato de 'Rayos de luz que atraviesan persianas cerradas', un testimonio de alivio en medio del dolor

Editorial Caligrama pone en el mercado una biografía novelada que funciona como un campo de batalla… con un fin sanador.

Resulta francamente duro imaginar que la persona que, en teoría, debería ser la que más cuide a otra y vele por ella en la vida, una madre, se revele como alguien que no muestra la más mínima empatía por la criatura que ha llevado nueve meses en sus entrañas. El arranque de Rayos de luz que atraviesan persianas cerradas (magnífico título con una gran potencia metafórica) no puede calificarse de otra manera que dura. Después de una experiencia vital experimentada como una carrera de obstáculos, Immaculada Pastor Homs ha logrado despojarse de las cadenas y las corazas y ha encontrado en la escritura su particular y luminosa tabla de salvación.

Su capacidad para poner pie en pared y limpiarse de los demonios internos a través de la literatura es algo que ha decidido compartir a través de esta valiente biografía novelada. En sus propias palabras, el sentido de esta obra es compartir con los lectores «la maravillosa experiencia que ha supuesto plasmar mi vida en estas páginas y animarte a que cuentes tu historia, porque siempre habrá alguien dispuesto a escucharla. Pero lo más importante es que hacerlo te ayudará, como a mí, a alcanzar las metas que todos, en algún momento de nuestra vida, deberíamos ser capaces de superar. Conocernos a nosotros mismos, no a través de los ojos engañosos y turbios de los demás, sino mirando con paciencia hacia nuestro interior». Amén.

La introspección, la necesidad de mirar hacia dentro para identificar la fortaleza con la que salir a flote, es una idea que sobrevuela una narración ambivalente: por un lado, es obvio que se trata de una lectura dura y áspera como una verruga, pero igualmente funciona como todo un analgésico que ofrece una salida terapéutica a los traumas más profundos. El autoconocimiento y el abrirse a los demás son las llaves para la deseada sanación. Como broche, hay que señalar que la narración está bellamente cincelada, se erige con mirada larga y existe verdadera literatura de quilates en ella.

Se conocerá la amnesia que padeció la autora, el dolor y la incertidumbre que causó la muerte de su padre y la angustia que supuso querer escapar a toda costa de un infierno… para acabar cayendo en las garras de otro depredador y maltratador. En la madurez, el trabajo se perfiló como un refugio, pero será insuficiente para desprenderse completamente del miedo ni para entender muchos aspectos tenebrosos de su vida. «Cuando recobré la memoria y mi auténtica vida fue desfilando ante mí, me sentí preparada para superar las duras dificultades y recorrer el camino hacia la libertad y la felicidad, con coraje, persistencia y fuerza de voluntad». Nunca hay que olvidar que los golpes, gritos e insultos son los instrumentos de los cobardes para vencer su miedo.

La autora Immaculada Pastor Homs no ha tenido una vida sencilla. La suya ha sido una constante prueba de superación. Comenzó en un pequeño pueblo de una pequeña isla. «Al nacer, caí en manos de una depredadora cruel y sádica, mi progenitora, que llenó mis primeros años de vida de dolor, miedo y soledad, e hizo que creciera con una imagen del mundo falsa y retorcida». Solo hallaba consuelo en sus estudios y en su padre, que solía venir cada día a casa para ver a sus hijos. Al perder a su padre y, con él, su secreta y anhelada esperanza de ir a estudiar en una universidad fuera de la pequeña isla, sufrió un trastorno de estrés postraumático que, entre otras secuelas, le hizo perder completamente la memoria. A partir de ahí, siguieron sus desesperados intentos de huida, que la hicieron caer en manos de otros depredadores, hasta que al fin logró escapar.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel, y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello, que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.