Samprodent y la importancia de la odontología estética

Samprodent es una destacada clínica con más de 30 años de trayectoria en la realización de procedimientos de ortodoncia, implantes, cirugías y odontología estética en niños y adultos en Madrid, mediante herramientas tecnológicas y tendencias seguras para el cuidado dental.

La demanda de estos servicios se ha ido incrementando en la búsqueda de una armonía en el rostro, entre otras causas, a través de rehabilitaciones y restauraciones para mejorar la apariencia de los dientes sin afectar la estructura biológica bucal.

Tratamientos para una sonrisa atractiva De acuerdo con Samprodent, el éxito de cualquier técnica dental está determinado principalmente, por la comunicación entre el paciente, el dentista y el laboratorio para definir las necesidades o peticiones puntuales del usuario, las soluciones que ofrece el profesional para dar respuesta a dichas solicitudes y la elaboración de las piezas con las dimensiones y especificaciones exactas. Es decir, el diagnóstico y el plan adecuados permiten que los procesos sean ágiles y se obtengan buenos resultados.

Samprodent ejecuta esta dinámica en la estética dental, a través de diferentes procedimientos. En primer lugar, la ortodoncia invisible, que destaca por sustituir los brackets de metal, con la instalación de alineadores transparentes e invisibles a la vista que cumplen la función de corregir problemas de mordida, diastemas, dientes apiñados o amontonados, etc.

Por su parte, los brackets zafiro son imperceptibles a media distancia y no se alteran o mueven durante el tratamiento, porque son cristales con gomas y ligaduras blancas que no se tiñen ni se decoloran.

Entre tanto, el centro odontológico cuenta con tres formatos de blanqueamiento dental. El láser frío Quick White, con el que se aplica un gel de base de peróxido con Ph neutro sobre el diente, y se sella con la luz de una lámpara que acelera las propiedades blanqueadoras del óxido.

Por otro lado, la aclaración de los dientes teñidos por tetraciclina es una de las más solicitadas, pues se trata de una alteración del color ineludible en el tiempo, porque se encuentra al interior de la pieza o forma parte de la estructura del tejido.

Igualmente, las carillas de porcelana y composite son soluciones más avanzadas con las que, los dentistas definen aspectos estéticos y funcionales como el color, la forma, el tamaño y la posición más adecuados y la fisiología u oclusión.

En cuanto a las cirugías se refiere, la intervención de las encías busca tratar problemas periodontales como inflamaciones, asimetrías y retracciones, por medio de pigmentaciones, alargamientos de coronas dentarias e injertos mucogingivales.

Finalmente, el rejuvenecimiento de los dientes está relacionado con la rehabilitación por desgaste o bruxismo, dientes rotos, traumatismos, afectación de prótesis e implantes.

Odontopediatría empática Samprodent cuenta con uno de los equipos más reconocidos en el tratamiento de las afecciones bucales en los niños, producto de estrategias que los hacen sentir seguros y tranquilos.

Uno de los tratamientos más ejecutados es la ortodoncia interceptiva, que favorece el crecimiento del hueso maxilar y la mandíbula, así como la corrección de desviaciones.

El enfoque principal de esta rama de la odontología es la prevención, pues las alteraciones que no se tratan a temprana edad pueden influir en el deterioro de las piezas de forma permanente y, por supuesto, en su estética.