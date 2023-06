Mudanzas MBM, empresa de mudanzas en Madrid, amplía su zona de cobertura

La firma Mudanzas MBM, afincada en Madrid, anunció la ampliación de su zona de cobertura con la apertura de operaciones en el municipio Tres Cantos. La inclusión de esta villa ubicada al norte de la capital española es una muestra del crecimiento que está teniendo la compañía especializada en traslados.

Según los profesionales de la empresa, se trata de una respuesta a la creciente demanda que, gracias a su responsabilidad, hay por sus trabajos. A partir de ahora, los usuarios podrán solicitar sus servicios de mudanzas en Tres Cantos desde cualquier lugar del territorio o viceversa, a precios competitivos.

Más calidad del servicio a mejores precios Al consultar las características del trabajo que ofrece Mudanzas MBM, sus representantes señalan 3 ejes fundamentales. Desde el inicio de sus operaciones trabajan para ofrecer una atención completa, eficiente y económica. El objetivo que se plantean es ofrecer una solución perfecta a las necesidades de sus clientes.

Señalan que un punto que les diferencia de otras empresas es que entienden que cada usuario o mudanzas es único. Por esta razón, parte del servicio es adaptarse para prestar una asistencia personalizada que esté a la medida de los retos. Añaden que pueden dar este tipo de respuestas, puesto que cuentan con un personal altamente capacitado y herramientas de última generación.

Estas características se mantienen en las operaciones que han abierto ahora en el municipio Tres Cantos. Allí las personas podrán contar con un servicio que les permitirá realizar su traslado de manera exitosa y sin complicaciones. Mudanzas MBM atiende todo el proceso, desde el embalaje de las pertenencias hasta su ubicación en el nuevo lugar.

Un crecimiento que no se detiene La apertura de operaciones en Tres Cantos es la continuación de un proceso de expansión que no se ha detenido. Mudanzas MBM ya presta servicios en Alcobendas, Boadilla del Norte, Colmenar Viejo, La Moraleja, Majadahonda, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes y, por supuesto, tienen totalmente cubierta la ciudad de Madrid.

Mudanzas MBM considera la seguridad de las pertenencias de sus clientes como un tema prioritario. Por esa razón, utilizan embalajes y técnicas para que los objetos personales de los usuarios estén siempre bien protegidos. Adicionalmente, tienen un seguro de mercancías y Responsabilidad Civil con el que todas las pertenencias viajan aseguradas.

A partir de ahora, los habitantes de Tres Cantos o los que quieran mudarse allí pueden solicitar un presupuesto. Para hacerlo, solo deben acceder a su sitio web y pulsar el botón para dejar sus datos. Se trata de un trámite totalmente gratuito y no genera compromiso alguno con la compañía.