Soporte informático en vacaciones de la mano de Eskape

De acuerdo a Hubspot, se estima que el 66% de las organizaciones cuentan con una estrategia de transformación digital o, al menos, están trabajando en una. No obstante, para que una empresa pueda continuar brindando sus servicios con la excelencia que las caracteriza, es necesario contar con un soporte informático para mantener su calidad de atención al cliente.

Eskape es una empresa especializada en el soporte informático a usuarios e infraestructuras de TI que tiene como principal misión ser el respaldo de sus clientes para que así las empresas puedan enfocarse en hacer crecer su negocio.

Soporte informático para empresas en vacaciones El departamento de TI es uno de los pocos que deben estar en constante funcionamiento, independientemente de la temporada. No obstante, la mayoría de los trabajadores de las empresas suelen tomarse vacaciones para volver a su trabajo con mayor concentración y motivación.

Es por ello que, desde Eskape, ofrecen alternativas para las organizaciones que busquen soluciones para que la empresa no se detenga, sin importar la temporada. Desde hace 20 años, la empresa se ha encargado de implantar un servicio de soporte de vacaciones de manera ágil y eficaz, permitiendo en un mínimo periodo de tiempo disponer de la información necesaria para iniciar y dar soporte a sus usuarios e infraestructuras de la tecnología de la información mientras el personal está de vacaciones.

Eskape ofrece su servicio de soporte informático desde su área de soporte en remoto y, en caso de actualizaciones que requieran la presencia de los especialistas, el equipo de profesionales ofrece la facilidad de desplazarse a las instalaciones del cliente cuando lo necesite.

Ventajas de la tecnología en las empresas La tecnología de la información facilita a la empresa el enfocar su inversión de talento y dinero orientado a la investigación y desarrollo en soluciones adaptadas a la organización que respalden sus exigencias y procesos diferenciadores. Esto no solo beneficia a la organización, sino también a sus clientes. En primer lugar, porque disminuye los errores humanos que puedan darse en cualquiera de los procesos de la empresa y, en consecuencia, aumenta su productividad.

De igual forma, la tecnología facilita la gestión de la información gracias a los software de servicio y reduce costes en la compañía debido a la mejora de los procesos, reducción de tiempo y disminución de errores. También aumenta la seguridad, la competitividad y la productividad, mejorando la marca.

Eskape es el mejor aliado para garantizar que el sector informático de la empresa funcione de manera correcta, los 365 días del año, gracias a los servicios de soporte técnico que ofrece su equipo de expertos, quienes se encargan de alinear constantemente la tecnología con la estrategia de negocios de la empresa.