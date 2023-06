Cómo afecta la nueva ley de alquileres a los propietarios, por Wolo

El gobierno ha aprobado la nueva Ley de Vivienda, una normativa que busca, a grandes rasgos, reducir el precio de los alquileres. Para ello, se han incluido una serie de cambios que pueden ser positivos para los inquilinos, pero que los propietarios deben conocer y analizar inmediatamente.

Los dueños de pisos y casas se enfrentarán a una nueva realidad que incluirá temas como límite a los desahucios, topes de alquiler en zonas de mercado tensionada, y modificaciones conceptuales sobre los grandes tenedores. En términos generales, las novedades del instrumento sobre la ley de alquileres exigirán que toda operación de este tipo se haga bajo una estricta formalidad.

Los cambios más relevantes según la firma Wolo Como una de las plataformas tecnológicas referentes en alquileres de larga duración, el equipo de Wolo observa muy de cerca lo que está ocurriendo en el mercado, fundamentalmente para los propietarios.

El CMO de la empresa, Germán Rabellino, menciona algunos de los cambios más relevantes que entrarán en vigencia de forma inminente. El primero de ellos tiene que ver con los topes al ajuste anual de los alquileres, que deja de estar definido por el IPC, y pasa a ser este año del 2 %. En 2024 del 3 %, y para 2025 se fijará con base en un nuevo índice que aún no se ha definido. Otro cambio importante está relacionado con los desahucios, que contemplan prórrogas de hasta 3 años para inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, Rabellino menciona que, de ahora en adelante, la comisión que cobran las agencias inmobiliarias la deberán pagar los propietarios y no los inquilinos, una medida que no ha tomado por sorpresa a los propietarios.

Asimismo, se regularán los precios en las llamadas zonas tensionadas (que corresponde a las diferentes Comunidades Autónomas definir) y se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé otras consideraciones, sobre todo para los llamados grandes tenedores.

La importancia de contar con una agencia inmobiliaria de alquiler Los expertos de Wolo consideran que la nueva Ley de Vivienda, que incluye nuevas condiciones para el alquiler, exige a los propietarios estudiar la situación detenidamente para no cometer fallos, principalmente, a la hora de seleccionar inquilinos solventes y de confianza.

Es fundamental controlar adecuadamente los riesgos, al alquilar un inmueble, y tener siempre en cuenta que las agencias inmobiliarias como Wolo tienen un papel esencial a la hora de garantizar la seguridad y tranquilidad de los propietarios. Al respecto, Germán Rabellino comenta que, plataformas de alquiler como Wolo, son las mejores aliadas para encontrar inquilinos responsables. El acceso a datos y documentación de mercado, les permite realizar un análisis de solvencia exhaustivo y acompañar al propietario durante todo el proceso de comercialización. Además, ayudan a promocionarse en el mercado, incluyendo la toma de fotografías profesionales, la publicación en portales, la gestión de visitas y la redacción de un contrato acorde a la nueva ley, que garantiza su cumplimiento y la transparencia en todo momento.

Otra ventaja que menciona el ejecutivo de Wolo a la hora de trabajar con una compañía especializada en el mercado de los alquileres, es la garantía de cobro puntual del alquiler mes a mes. Un servicio que han desarrollado durante años y que ofrece a los propietarios, además de la seguridad de recibir su renta mensual pague o no el inquilino y por tiempo ilimitado, la protección en caso de desahucio o vandalismo en su vivienda.

Por último, destaca el papel de la tecnología y la digitalización en el mercado inmobiliario, lo que en el caso de Wolo, permite al propietario ingresar desde su móvil a la plataforma y tener un mayor control de su alquiler. Desde el pago de recibos, hasta perfiles de inquilinos potenciales y documentación digitalizada, entre otros beneficios. Algo que antes era impensado y que con la irrupción de la tecnología, ya es una realidad.