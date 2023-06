Central de Tasaciones es una página de anuncios gratuitos de coches de ocasión

A la hora de vender un coche de ocasión, existen múltiples plataformas web que permiten anunciar el vehículo poniéndolo a disposición del mercado. Central de Tasaciones es una nueva opción que aporta novedades, una página de anuncios clasificados gratuitos donde se puede anunciar el coche, moto o vehículo industrial que quiera vender, ya sea particular o empresa.

Esta página está inspirada en un antiguo proyecto de varios profesionales del mundo del motor a nivel nacional, concesionarios de marca y de ocasión indistintamente, pero que sienten pasión por el automóvil, con el fin de lograr un mayor entendimiento entre particulares y profesionales del motor a la hora de valorar, comprar o vender un coche, moto o furgoneta usados.

Central de Tasaciones (CDT) es un antiguo proyecto, pero hoy se hace más necesario que nunca, dado la diversidad de marcas, modelos y disparidad de precios y criterios.

Anuncios gratuitos de coches de ocasión Para poner el anuncio, el vendedor debe llenar el habitual formulario con los datos de contacto y los de su vehículo, (marca, modelo, combustible, fotos, etc.) así como el precio que haya fijado. Los anuncios con fotografías reciben hasta un 70 % más de respuestas.

La novedad de esta página consiste en que, al lado del precio fijado por el vendedor, aparecerá, en color azul la oferta, una puja no vinculante, (el sistema no permite ofertas menores a un 60 % del precio fijado por el vendedor) que un posible comprador, ya sea particular o profesional, le podría estar enviando.

El vendedor recibe un correo con los datos del posible comprador y si la considera interesante, sin plazos ni compromisos, le contactará. Una especie de subasta informal y sin compromisos, pero que ha propiciado muchas operaciones, porque lo peor de un anuncio es que nadie conteste.

Central de Tasaciones (CDT) tiene colaboradores, profesionales de automoción en las 52 provincias españolas, con el propósito de lograr un mayor entendimiento entre las distintas partes que intervienen en una operación de compra-venta de un coche, moto o vehículo industrial usados, ya sean empresas o particulares.

Cualquier profesional del motor, ya sea concesionario de marca o de ocasión, o un interesado que sienta pasión por el mundo del automóvil, en estos momentos de tanta dificultad e incertidumbre, puede entrar en la página, escuchar el vídeo, una cuña dirigida al vendedor de un vehículo usado que podrá utilizar en su zona si la considera interesante y, si quiere, participar en este ambicioso proyecto a nivel nacional. Los interesados pueden ponerse en contacto con Central de Tasaciones a través del correo info@centraldetasacion.es.