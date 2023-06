The Sampling Solution, acerca de la toma de muestras, inspecciones y auditorías

The Sampling Solution (TSS) es la primera empresa no-laboratorio de Europa en conseguir acreditación en la norma ISO 17025, para realizar la toma de muestras de aguas en sectores como el medioambiental, agroalimentario, veterinario, biotecnológico e industrial.

El servicio de TSS ha destacado en el ámbito nacional, por la creación de una red de profesionales muestreadores o samplers, con un hub logístico y soporte digital, que les permite llegar a zonas de difícil acceso y recoger las pruebas que requieren laboratorios y compañías para sus controles de bioseguridad.

En esa dinámica, se incorporan sencillos sistemas tecnológicos para facilitar las operaciones de campo, a través de una app en la que se cargan los datos con trasmisión en tiempo real, para mejorar la comunicación, garantizar la seguridad, trazabilidad y representatividad del material recolectado.

Fases y analítica Actualmente, la principal problemática de los laboratorios se centra en que muchos deben hacer las tomas con sus propios recursos, lo que supone incumplimiento de metas y estancamiento a nivel económico.

Por ello, The Sampling Solution cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de servicios end-to-end con costes reducidos, para la automatización de los procesos controlados, centralizados y accesibles desde el punto de origen, haciendo seguimiento en cada etapa, hasta garantizar el cumplimiento de todo el proceso.

Es importante destacar el equipo de más de 300 samplers que presentan un diseño, operación y coordinación de logística con control del transporte y soporte IT, es decir, trazabilidad y transferencia de materiales audiovisuales. De esa manera, tienen la capacidad de realizar las muestras en todo el territorio español, manteniendo la cadena de custodia hasta el punto de entrega.

Hasta ahora, los profesionales han recorrido más de 150.000 kilómetros por todas las zonas del país, y 160 mil minutos ahorrados de trabajo improductivo o de operativas no representativas.

Formación y tipo de muestras The Sampling Solution hace la recolección de agua dependiendo del sector al que va dirigida. Para los grupos medioambientales, se reúne material residual, lixiviado, regenerado, depurado, de consumo humano, para piscinas, mediciones in situ Ph, conductividad, etc.

Por su parte, las compañías de seguridad alimentaria solicitan muestras de alimentos, superficies y porciones manipuladas; mientras que para las veterinarias se recopilan elementos para auditorías de buenas prácticas de vacunación.

Finalmente, la industria requiere recolecciones para el análisis de superficies, listeria, salmonella, inspecciones y auditorias.

Por otro lado, durante el 2022 TSS creó unidades de formación en recursos humanos, gestión de logística y digitalización, para todo tipo de profesionales que trabajar en este contexto, con cursos técnicos impartidos por el CEO y director, Eli Bosch.