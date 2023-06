Las ventajas de hacer yoga y voluntariado

El yoga y el voluntariado son dos actividades con el potencial de aportar a una persona bienestar, satisfacción, paz, entre muchos otros beneficios, y es por eso que cada vez más personas se interesan por ello. En la actualidad, existen múltiples retiros de yoga y algunos de ellos utilizan la fórmula de retiros de yoga a cambio de voluntariado. Por lo tanto, quien desee aportar algo como voluntaria y a la misma vez aprender, el voluntariado puede ser una excelente oportunidad de salir de la rutina y disfrutar de una nueva aventura. Por este motivo, Yoga Te Transforma, una asociación sin ánimo de lucro, ofrece diferentes tipos de voluntariados unidos al yoga.

Voluntariado y retiro de yoga con Yoga Te Transforma Una persona que económicamente no se pueda permitir un retiro de yoga o que quiera aportar un granito de arena, puede probar el mundo de los voluntariados o lo que en yoga se denomina Karma Yoga. Es una forma de practicar yoga en la vida diaria, no solo en la esterilla de yoga, llevando todo lo aprendido en yoga y meditación a las actividades del día a día. Y en realidad, qué mejor manera de poner en práctica todos los beneficios del yoga y lo que esta actividad milenaria aporta a una persona, que hacerlo a través de un voluntariado. Es por eso que Yoga Te Transforma se dedica desde hace tiempo y hasta el día de hoy a ofrecer distintos tipos de voluntariado para ayudar en retiros de yoga en la provincia de Leon. La idea es que cada vez más personas puedan sumarse a vivir una experiencia extraordinaria e inolvidable, basada en ayudar a los demás. Actualmente, esta asociación sin fines de lucro ya tiene preparado un calendario con retiros de yoga todos los fines de semana hasta octubre. Apuntarse es sumamente fácil y solo lleva unos pocos minutos a través de su sitio web.

Dentro de los retiros de yoga hay una forma de ayudar que es la acción altruista Karma Yoga es el proceso de volverse consciente y sensible a cómo actúan las personas en el día a día. Se trata de responder de manera consciente a lo que puede pasar en la vida y tomar las riendas de esta sin culpar a terceros por lo que ocurre. Cuando se crean acciones conscientemente, es importante que la intención y la propia conciencia esté en cada acto que se lleva a cabo. En esto consiste el Karma Yoga, esto es lo que verdaderamente hace que se vean resultados para sí mismos y para los demás.

La práctica del Karma Yoga, por lo tanto, enseña a enfocar a las personas en el interior y en los propios actos, independientemente de los resultados de las acciones o en la opinión de otras personas. Así se puede vivir una vida independiente de lo que piensen los demás y las personas se pueden tomar un tiempo para escuchar cuáles son sus necesidades reales.