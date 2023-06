Erwin Dental y los diferentes tratamientos de estética dental

El cuidado dental es trascendental para poder mantener una buena salud en general. El cepillado regular, visitas al dentista y el tratamiento de problemas dentales son fundamentales para prevenir enfermedades bucales, y así mejorar la calidad de vida. Sin embargo, otra cuestión importante que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta es la estética dental.

Esta es una rama de la odontología que se basa en el cuidado de los aspectos externos que rodean a la dentadura. En Erwin Dental, especialistas en el cuidado dental, atienden todos los problemas para que las personas puedan lograr su mejor sonrisa.

Erwin Dental y sus métodos para mejorar la estética dental En la actualidad, existe una amplia gama de diferentes tratamientos para tratar la estética dental. En el caso de Erwin Dental, ofrecen una serie de procesos que van desde el blanqueamiento dental, la aplicación de carillas dentales o el diseño de sonrisa.

En el caso del blanqueamiento dental, los pacientes son sometidos a un tratamiento que se basa en la eliminación de manchas y decoloraciones en la superficie dental por medio de un agente blanqueador en los dientes. Los procesos de blanqueamiento que ofrece la clínica pueden llevarse a cabo mediante fotoactivable por led, con férulas personalizadas aplicables en casa del paciente, o la combinación de ambos procesos.

En el caso de las carillas dentales, estas son láminas que se adhieren a la superficie frontal de los dientes para mejorar su apariencia.

Erwin Dental ofrece carillas de porcelana (más resistentes y duraderas) o de composite (se reparan más facilmente).

En el diseño de sonrisa, se utiliza tecnología avanzada para crear la sonrisa ideal para cada paciente. La idea de este procedimiento es que ellos tengan acceso a una vista previa del resultado final, y también una idea de los procedimientos que se llevaran a cabo para lograrlo (puede ser mediante carillas, blanqueamiento, ortodoncia, implantes, entre otros).

La estética dental, capaz de influir en la calidad de vida de las personas Si bien el cuidado dental se enfoca en mantener la salud y la funcionalidad de los dientes, la estética dental se ocupa de refinar la apariencia de los mismos. Sin embargo, no es erróneo pensar que la estética dental tiene la misma importancia que el cuidado dental, ya que no solo mejora la autoestima de las personas, sino también la funcionalidad y salud bucodental.

Es una realidad que para las personas son importantes tanto los aspectos internos como externos de su dentadura. Con unos dientes relucientes, no pueden evitar sentirse mejor consigo mismos. A pesar de esto, los tratamientos que se aplican en estos casos, que pueden ser un reemplazo de dientes faltantes o una corrección de la alineación dental, también inciden directamente en la función masticatoria, promoviendo así una mejor salud digestiva.

Con tecnología de última generación en el sector de la odontología, Erwin Dental se encarga de ofrecer la mayor cantidad de soluciones y tratamientos para que sus pacientes tengan acceso a su dentadura deseada.