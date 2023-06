A través de Build Your Brand From Scratch se puede construir una marca para emprendedores

La marca de un producto o una empresa tiene como objetivo principal su diferenciación con respecto de la competencia. Es decir, es una herramienta para apartar un producto o servicio de otros similares que se ofrecen en el mercado. En la marca, las compañías depositan los valores con los cuales quieren ser reconocidas.

Por esa razón, para cualquier emprendedor construir su marca es una necesidad inmediata, ya que será lo que le garantice un lugar en el mercado. Según los expertos de CEO Sphere, es una de las primeras tareas que debe ejecutarse cuando se abre un nuevo negocio.

Una de las herramientas que CEO Sphere ha puesto a disposición de los emprendedores es su e-book Build Your Brand From Scratch.

Los secretos para que los emprendedores puedan construir su marca Build Your Brand From Scratch es una guía que tiene todo lo necesario para que las personas puedan construir su marca desde cero. Con este 'paso a paso' los emprendedores sabrán cómo tener una presencia dominante en el mercado.

Con esta hoja de ruta los lectores obtendrán estrategias detalladas para construir su marca. Aprenderán a identificar los elementos centrales de la misma, crear una oferta exclusiva, conocer al público objetivo y sus necesidades específicas. Con estas herramientas los emprendedores podrán reforzar su presencia en línea y se les proporcionará una hoja de trabajo fácil de seguir.

Según Robbie Murray, experto en branding por más de 12 años, es una guía que va directo al grano. Asegura que los emprendedores que no estén tomando en serio la construcción de su marca están dejando mucho dinero sobre la mesa. Explica que para construir su marca los emprendedores deben combinar conocimiento, trabajo duro, pasión, paciencia y hasta un poco de suerte. Con este e-book, CEO Sphere aporta el conocimiento y la ruta a seguir para lograr ese objetivo.

Lo que hace CEO Sphere por los emprendedores La firma CEO Sphere es una empresa especializada en proporcionar herramientas de ventas, mercadeo y marca a los emprendedores. El propósito es que con su ayuda las personas logren conquistar su libertad financiera. Para lograrlo han creado una plataforma en la que comparten herramientas, recursos y conocimientos de forma accesible para quienes inician un negocio.

Esta iniciativa encabezada por los expertos Robbie Murray y Alek Angelov comenzó hace poco más de 24 meses tras acumular unos 18 años de experiencia. Ambos aseguran que su meta final es la de ayudar con sus conocimientos a 1.000.000 de jóvenes a vivir una vida “financieramente libre de estrés”.

Una vía para lograrlo es enseñarle a cada nuevo emprendedor la fórmula para construir su marca personal. En función de eso, tienen a disposición de sus clientes contenidos, talleres y textos donde se les enseña cómo desarrollarla para diferenciarse de sus competidores. Como mentores, aseguran que su e-book Build Your Brand From Scratch es un aporte valiosísimo para que los emprendedores conquisten sus metas.