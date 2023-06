Grandes tendencias del turismo, inteligencia artificial y sostenibilidad, ejes del foro de turismo ITH Innovation Summit 2023

El evento de referencia para el sector se celebrará el 13 y 14 de junio en el WiZink Center de Madrid y contará con la participación de grandes protagonistas del sector Análisis del estado actual y expectativas del sector, sostenibilidad, robótica y ciudades inteligentes aplicadas al turismo. Estos serán algunos de los ejes del ITH Innovation Summit 2023, el evento de referencia para el sector turístico organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) los días 13 y 14 de junio en el WiZink Center de Madrid. El turismo supuso el 61% del crecimiento de la economía española en 2022, según Exceltur, con una aportación del 12,2% al PIB nacional, hasta casi 160.000 millones de euros.

Centrado en dar a conocer las últimas novedades sobre innovación y tecnología aplicadas al turismo, y con una amplia representación de grandes protagonistas del sector, el ITH Innovation Summit abordará en esta sexta edición asuntos de especial trascendencia para la industria, tales como las posibilidades de la tecnología para abaratar costes, atraer clientes remotos y resultar más sostenibles; la automatización de tareas para liberar recursos; la lucha contra la estacionalidad mediante novedosos servicios de gestión de alojamientos, o las posibilidades del metaverso para conocer destinos antes de reservar.

Para debatir sobre todo ello, el ITH ha reunido a ponentes de gran nivel, entre ellos Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y CEO de Meliá Hotels International, Pedro Saura, presidente de Paradores; y Juan Cierco, presidente del Consejo de Turismo de CEOE y director corporativo de Iberia.

El foro, al que asistieron alrededor de 500 profesionales el año pasado, contará también con participación institucional, incluyendo responsables del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Mario Villar, director de Inteligencia Turística de Turisme Comunitat Valenciana; o Elizabeth Keegan, directora general de Lloret Turismo.

El ITH Innovation Summit vive este año su sexta edición consolidado como el principal acontecimiento anual del sector para reunir el talento de las empresas hoteleras, facilitar acuerdos, analizar hacia dónde va el turismo en España y en el extranjero y poner en valor su relevancia como motor de la economía. Cabe destacar que, en puestos directos, el sector hotelero da empleo a unas 200.000 personas (casi 220.000 en 2019, el año récord) y sirve de palanca para lograr los 2,4 millones de puestos de trabajo que generó el turismo en España en todo 2022.

El poder de la innovación

Tras la sesión inaugural a cargo de Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Javier García Cuenca, presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), se abrirá la primera mesa de debate sobre "Sector hotelero, hasta el infinito y más allá". En ella participarán Gabriel Escarrer y Pedro Saura, entre otros. Javier García Cuenca dirigirá el encuentro.

Le seguirá un entrevista-debate entre Juan Cierco, presidente del Consejo de Turismo de CEOE y director corporativo de Iberia, y el director de Hosteltur, Manuel Molina, sobre "El turismo como motor de crecimiento económico".

El reto de la digitalización y el alcance del metaverso serán el eje de la mesa redonda "Be FiGital: Robótica, Metaverso y otros conceptos. ¿Son realmente aplicables y rentables para mi hotel?", con representantes del sector de robótica, la Asociación de Gobernantas de España e Ilunion Accesibilidad. Le seguirá "CX y EX: cómo aportar una experiencia WOW a tus empleados y clientes", un debate sobre el valor de las experiencias, algo que las empresas están teniendo cada vez más en cuenta para cumplir expectativas y ser más rentables. No podía faltar un encuentro sobre "Cómo llegar al huésped del futuro", donde la tecnología juega y seguirá jugando un papel protagonista, de la mano de expertos en empresas de servicios tecnológicos.

La sesión de tarde comenzará con la Asamblea Anual ITH 2023, cuyo presidente -Javier García Cuenca -analizará el presente y futuro del turismo. Le seguirá una ponencia sobre "Actualidad y tendencias: ITH en un año", a cargo de Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH. Pondrá el broche lúdico a la primera jornada Sr. Corrales, humorista y conferenciante internacional, con una ponencia inspiracional sobre "Motivacción".

Segunda jornada

La sesión del miércoles 14 de junio arranca con una mesa sobre el valor de dos de las tecnologías potentes de los últimos años aplicadas al sector bajo el título "Braian: La inteligencia artificial al servicio de la eficiencia energética en el hotel". Le seguirán sendas mesas de debate sobre "Criterios ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza) y la valoración de los activos turísticos" y "Inspiración y especialización para seducir al turismo de lujo", con la participación de directivos de hoteles de renombre. Le seguirá una mesa sobre "Celebración de eventos en hoteles: Sold Out!", con participación del sector de agencias de viajes y empresas de MICE y organización de eventos.

La innovación en la distribución de viajes y la aplicación de los datos y la inteligencia artificial al futuro de la industria hotelera serán el eje de dos mesas de debate que reunirán a expertos de hoteles, empresas de tecnología y administraciones públicas en la segunda parte de la mañana. La última ponencia de la jornada tratará sobre el control y gestión de todos los asuntos relacionados con alimentos y bebidas, bajo el título "Revolución del F&B: Más allá de un Local State of the Art".

El acto de clausura correrá a cargo de Luis Martín Izquierdo, director general de Turismo en la Comunidad de Madrid; Gabriel García, presidente de la AEHM; Jorge Marichal, presidente de CEHAT, y Javier García Cuenca, presidente del ITH. La jornada terminará con la actuación de The Revenue Managers Band y un cóctel.

Los asistentes al foro podrán colaborar en la campaña de recogida de dispositivos electrónicos (móviles, tablets y portátiles en desuso, rotos o averiados) puesta en marcha por ITH y la Fundación Llamada Solidaria, cuya recaudación se destinará a ayudar a la investigación de enfermedades raras.

Accesibilidad con ILUNION

ILUNION Accesibilidad en colaboración con Bemyvega hacen posible que este Summit sea un escenario virtual inclusivo. Los asistentes podrán ver a los ponentes y sus presentaciones en sus dispositivos (smartphone, tablet u ordenador) con transcripción en tiempo real y pudiendo elegir lo que más le interese (ponente o pantalla). Pensado para cualquier persona, pero especialmente para que personas con baja visión, audición, daltonismo o TDAH, para que puedan tener una experiencia completa del evento.

Programa completo del ITH Innovation Summit 2023 en este enlace.

Sobre ITH

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen para los empresarios de la industria turística. Con dieciocho años de historia, este centro de innovación, adscrito a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene la misión de promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, la calidad, la eficiencia y también la sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística.