Lumisolar y los diferentes tipos de baterías solares

Las baterías solares son productos que aumentan la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas porque almacenan el exceso de energía eléctrica obtenida por los paneles solares en las horas de mayor radiación solar para su posterior uso. Las baterías solares son elementos indispensables para las instalaciones fotovoltaicas en vivienda aislada, donde toda la energía que consumas provendrá en su totalidad de tu instalación solar fotovoltaica.

Por ello, es recomendable adquirir kits fotovoltaicos que incluyan estas baterías. El coste de estas actualmente es elevado y no todas las disponibles en el mercado cuentan con las características adecuadas para usarse en diversas instalaciones.

La empresa Lumisolar ofrece baterías fotovoltaicas a precios competitivos que poseen un 85-95% de efectividad. Además, estas pueden instalarse en propiedades residenciales, comerciales e industriales.

Baterías solares de Lumisolar La tienda online Lumisolar ofrece diferentes materiales fotovoltaicos que se caracterizan por ser resistentes y tener diseños adaptables, lo que los hace ideales para ser instalados en una amplia variedad de entornos y condiciones climáticas. Ejemplos de estos son las baterías solares que tienen disponibles, las cuales pueden colocarse en el interior o exterior de las instalaciones y en las paredes o suelos de estas. La batería de litio “Huawei Luna2000”, por ejemplo, tiene protección impermeable y sistema de calefacción interno que la hace resistente a temperaturas muy bajas. Otros modelos de baterías de la empresa son la “BYD battery box premium LVS”, “batería LG CHEM RESU7H tipo C” y “CF energy batería litio CFE-5100”. Estas cuentan con diferentes capacidades, voltaje, dimensiones, peso y otras características, ya que están diseñadas para cubrir diversas necesidades de autoconsumo energético. Por otro lado, Lumisolar ofrece cajas de almacenamiento de baterías que facilitan la instalación de estas. Todas estas baterías, al igual que el resto de productos de la empresa tienen garantía certificada.

Beneficios de las baterías solares Gracias a las baterías solares de las instalaciones fotovoltaicas las personas pueden tener energía eléctrica en sus viviendas, comercios y empresas en todo momento. Esto se debe a que la energía obtenida por los paneles solares que no se utilice se almacena en estas baterías hasta que sea necesario consumirla. De esta forma, los inmuebles tendrán electricidad cuando sea de noche o el día esté nublado y no sea posible la generación de electricidad. Es importante destacar que una vez una batería se cargue hasta el máximo, la energía restante pasará a la red de distribución eléctrica del cliente, por lo que este ahorrará en sus facturas de luz. Por otro lado, los kits fotovoltaicos (donde se incluyen las baterías) permiten la disminución de la huella de carbono, ya que se utiliza una energía limpia y sostenible. Las baterías solares de Lumisolar son aptas para el autoconsumo eléctrico eficiente de viviendas particulares, pequeños comercios y propiedades industriales. Además, tienen tecnología avanzada integrada que evita que haya sobrecargas de electricidad y cortocircuitos.

Si se opta por instalar placas solares con batería las personas podrán beneficiarse de la subvención Next Generation EU establecido en el Real Decreto 477/2021, que incluye subvenciones para almacenamiento de energía o baterías de litio, siendo este el componente con mayor importe de toda la instalación.

En la tienda online Lumisolar es posible conseguir baterías solares y otra gran variedad de materiales fotovoltaicos a precios asequibles que cubren de forma óptima el consumo eléctrico de los clientes. Además de esto, la empresa ofrece garantía en sus productos y diferentes opciones de envío.