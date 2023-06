Gestión de las empresas de energía solar de la mano de Zinkee

Zinkee es uno de los softwares en la nube más comercializados para la transformación digital de las pymes, a través de la gestión de proyectos de todo tipo y su relación con los stakeholders involucrados (empleados, clientes, colaboradores, etc.).

La versión de esta tecnología SaaS para empresas de energía solar e instalación fotovoltaica, se ha destacado en el sector al estandarizar, automatizar y centralizar la información eficientemente, sin necesidad de programación o complejas implantaciones. De esa manera, los usuarios pueden conocer, en tiempo real, el estado y progreso de cualquier montaje público o residencial, la documentación requerida, la comunicación y los datos relacionados en los flujos de trabajo.

¿Por qué es importante Zinkee? La energía eléctrica generada por paneles solares fotovoltaicos es inagotable y no contamina, por lo que se convierte en una de las fuentes más importantes para el desarrollo sostenible en las ciudades. Actualmente, las compañías dedicadas a su instalación son altamente competitivas, porque sus costes son menores a las energías convencionales, además de que no emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese sentido, Zinkee se acoge a esas disposiciones con la oferta del software para organizaciones que instalan estos paneles solares, a fin de mejorar los rendimientos en los procesos y evitar perder tiempo en la búsqueda arcaica de información, por medio de WhatsApp, múltiples hojas de cálculo y llamadas telefónicas.

Particularmente, el funcionamiento del software posibilita la centralización de los proyectos, con el objetivo de que cada área de la empresa pueda localizar los detalles asociados a ventas, clientes y mantenimientos. De igual modo, en la plataforma se admiten propuestas comerciales, la etapa de aprobación, su posterior instalación y todas las incidencias que ocurren en el tiempo. Asimismo, se pueden visualizar aspectos fundamentales desde la oportunidad hasta la posventa, como nombre de los paneles, inversores, potencias, orientación o puntos cardinales, subvenciones, legalización, gráficos de tendencias, facturas, presupuestos y demás flujos financieros.

Otro punto fundamental es la gestión de las horas de los empleados en un mismo lugar, agrupadas por proyectos y tareas. Teniendo el propósito de hacer más efectivas las labores de RRHH.

En general, Zinkee ha servido en la transformación digital, optimización de rendimientos y productividad, de líderes como Socialenergy, Zona Renovables S.L y Greenlux.

Detalles y ventajas adicionales Es importante resaltar que la implementación de Zinkee se ejecuta de manera ágil, por lo general, en menos de un mes, con todas sus funcionalidades y de manera segura.

Presenta, además, una completa base de datos de las marcas y modelos que usan normalmente las instaladoras de autoconsumo en el mercado. También, el software admite la configuración de avisos para que los técnicos y comerciales obtengan alertas cada vez que haya un avance o cambio de fase.

Entre tanto, la plataforma deja importar registros de Excel anteriormente elaborados, para prevenir la pérdida de información valiosa o tiempo extra copiando y pegando; del mismo modo, cuenta con integraciones con otras herramientas que pueda necesitar integrar el cliente sin ningún coste adicional.

Por su parte, si el usuario tiene dificultades en el manejo del software, Zinkee ofrece el servicio de customer success para dar soporte y resolver toda clase de inquietudes.

En resumen, Zinkee es un software en la nube líder para la transformación digital de pymes en el sector de la energía solar. Su capacidad para estandarizar, automatizar y centralizar la información ha revolucionado la gestión de proyectos y la comunicación con los stakeholders y al mejorar los rendimientos y reducir costes, Zinkee contribuye al desarrollo sostenible y cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.