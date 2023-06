Confiar en Autoescuela 2000 para sacarse el carnet de camión en Madrid

La industria del transporte y logística en España desde hace unos años ha soportado la falta de recambio en conductores de camiones debido a que el 70 % de los transportistas activos superan los 50 años. Esta realidad plantea la necesidad de sumar alrededor de 20.000 profesionales para cubrir las jubilaciones y mantener la operatividad del sector.

Existen ciudades y comunidades autónomas que facilitan subvenciones para que los conductores logren hacer frente al precio del carnet camión Madrid y de otros vehículos,

Un bono de 600 euros para los conductores de camiones y autobuses. Por ello y, con la intención de paliar la falta de conductores cualificados que experimenta el país, la Comunidad de Madrid lanzó un bono cheque de 600 euros para facilitar la obtención del permiso de conducir profesional para guiar camiones rígidos sin limitación de peso (C1), autobuses (D) y tráiler (C+E).

En este caso, la Autoescuela 2000 se ha adherido al plan autonómico ejecutado por el Gobierno regional y que parte de un proyecto piloto subvencionado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Esta iniciativa, que favorecerá a más de 2.800 madrileños, podrá ser solicitada por aquellos residentes, desempleados que estén inscritos en las oficinas de empleo de la comunidad madrileña o quienes trabajen en centros de trabajo radicados en la capital, y que en todos los casos posean el carnet B (coche). Entre los requisitos, para el permiso C se requiere tener 21 años y el permiso B en vigor; para el D se estipula 24 años y permiso B en vigor; y para el C+E se necesita tener en vigencia la licencia C.

En la misma línea, el Bono Formación de 600 € incluye la subvención tanto de la matrícula del curso como del material didáctico, como también de la formación teórica – basada en conducción sostenible y dispositivos tecnológicos – y las 10 clases prácticas de 30 minutos cada una que abarcan maniobras y/o circulación.

Entre ellos destaca el curso CAP Madrid que certifica la aptitud profesional para llevar camiones y autobuses. Este certificado tiene un plazo de caducidad de 5 años, teniendo que realizar un curso de 35 horas únicamente y sin examen cada 5 años.

La oferta educativa también contempla al curso ADR en todas sus especialidades que está orientado a la conducción de vehículos que transportan sustancias peligrosas. En este marco, las prácticas de extinción de incendios cumplen con toda la normativa medioambiental.

