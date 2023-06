Skiller Academy abre una nueva unidad de negocio para empresas, "Tailor-Made Professionals, Ready to Go!"

Skiller Academy decide dar un paso más allá y abre una nueva unidad de negocio específica para empresas y su adaptación al cambio tecnológico y la transformación digital Bajo su lema "Tailor-made Professionals, Ready to Go!" en Skiller Academy están convencidos de que, en cualquier compañía son los equipos y las personas que forman parte de la organización las que tienen que liderar el proceso de cambio en la transformación digital del negocio.

El formarse como profesional de la era digital no es sólo un objetivo personal de cualquier persona individual, sino que cada día las empresas, y más concretamente sus departamentos de RRHH, ven la necesidad de desarrollar, formar y capacitar a sus empleados para hacerlos expertos de las nuevas herramientas tecnológicas que requieren sus empleados, con una perspectiva práctica, para que puedan adquirir nuevas técnicas con las que trabajar en sus empresas y desarrollar también una mentalidad digital que permita implantar cambios en sus empresas, en el día a día.

Además de ser una academia puntera en tecnología, Skiller Academy cuenta con los mejores profesionales en activo y se enfoca en el desarrollo de conocimientos, habilidades, competencias y actualización de perfiles para su potenciación y adaptación al cambiante mercado laboral.

Skiller Academy ha creado los Tech & Programmatic Skills Awards, un mega evento que premia al mejor talento del futuro de la tecnología y la publicidad, al que acuden empresas líderes en tecnología. Así como también, proyectos de inclusión como #MásInclusiónMásTalento.

Por otro lado, Skiller Academy tiene un programa de televisión, que se emite en el canal de negocios y economía Negocios TV llamado "Tech Talk", en el que se entrevista a líderes tecnológicos de muy diversas empresas punteras y se habla sobre tecnología, programática, web3, metaverso, procuretech, hrtech, urbantech.

Juan Antonio Muñoz-Gallego, Socio Fundador, explica que "en Skiller, apostamos por el talento altamente cualificado en Tecnologías Digitales como el motor clave de nuestro éxito. Creemos en el talento como el activo más valioso para construir un futuro sólido y exitoso, por eso nace nuestra división de empresas, Skiller Empresas, liderada por Jorge Llamosas".

Asimismo, ha anunciado la creación de un International Advisory Board, "que se encarga de analizar el entorno tecnológico global desde la perspectiva de las compañías, las tendencias en ascenso, las necesidades de capacitación, así como la innovación en el mercado actual. Este consejo está integrado por destacados líderes de diferentes regiones como Europa, América, África y Asia, reconocidos por su valiosa contribución al desarrollo del ecosistema tecnológico, las empresas y la sociedad en su conjunto". Dentro de ese Advisory Board se encuentran referentes como: José Gutiérrez Cuellar (Director General - Soluciones, Digital & Tecnología de Grupo Prisa) o Alejandro Alemany (Global Head of Data & AI de Barceló Hotel Group). Los miembros del International Advisory Board son designados por el board de la Academia.

Destaca también la labor de Skiller Academy en el liderazgo y desarrollo de una serie de proyectos con diferentes empresas, capacitando a sus equipos para cubrir los requerimientos que implica toda la transformación digital del negocio.

Sobre Skiller Academy

Creemos que hay mucho talento sin explotar, la academia es el impulso de ese talento en el mundo de la tecnología. Si se quiere saber más, entrar en la web: https://skiller.education/soluciones-para-empresas/.