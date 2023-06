Verónica Pardos será "CEO por un mes" de The Adecco Group en España

La joven aragonesa ha sido seleccionada entre casi 5.000 candidatos para dirigir The Adecco Group junto a Iker Barricat, presidente del grupo en España, durante 30 días gracias al proyecto "CEO por un mes" The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, en su compromiso por atraer y fomentar el talento de los jóvenes, convocó el pasado mes de febrero por 9º año consecutivo, ‘CEO por un mes’. A través de esta iniciativa, la compañía centra su atención en los jóvenes y les brinda la oportunidad de dirigir la compañía durante 30 días en cada uno de los 47 países implicados en el programa, de los 60 en los que tiene presencia la multinacional.

Verónica Pardos, una joven de 21 años natural de Zaragoza, ha sido nombrada CEO de The Adecco Group España durante un mes. A lo largo de este periodo de tiempo, Verónica acompañará a Iker Barricat, actual presidente del Grupo Adecco en España, en su jornada laboral para adquirir las competencias necesarias que la transformarán en mejor candidata en su futuro profesional, con el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipos o el control del estrés, entre otras competencias. Además, compartirá su día a día, su agenda viajando a diferentes regiones, asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de más de 2.500 personas.

Verónica tendrá así un acercamiento transversal al mercado laboral que le proporcionará la experiencia y competencias necesarias para convertirse en una mejor candidata en su futuro profesional. Y es que este proyecto busca fomentar aún más la proactividad e iniciativa que los jóvenes, de por sí, tienen, habilidades que serán fundamentales en su futuro profesional y personal.

Verónica ha sido seleccionada entre casi 5.000 participantes en España que se inscribieron en un proceso que ha finalizado el mismo 31 de mayo con la elección de los finalistas. De entre todos los jóvenes con talento, tres asistieron a la "Gran final": Raúl Ramos (natural de Valencia), Francesc Viladerrams (desde Barcelona) y la propia Verónica. Tras varias entrevistas con expertos en recursos humanos y otra con el actual presidente de España, Iker Barricat, Verónica Pardos ha sido la joven seleccionada para convertirse en CEO de The Adecco Group por un mes, en una final muy reñida.

Ahora, Verónica trabajará como CEO en The Adecco Group España durante 30 días y tendrá la posibilidad de convertirse también en CEO mundial de la compañía. Los diez jóvenes que mejor se hayan desempeñado en sus funciones como "CEO por un mes" en los diferentes países –de entre los 47 que han sido nombrados en todo el mundo- se reunirán en septiembre para enfrentarse al bootcamp final. Durante varios días, se realizará un proceso de selección para medir las habilidades y competencias de los candidatos y elegir al CEO de Adecco por un mes a nivel mundial, que trabajará mano a mano con Denis Machuel, CEO mundial de The Adecco Group.

La nueva CEO por un mes: Verónica Pardos

Verónica es una joven de 21 años natural de Zaragoza. Ha estudiado un doble grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza, habla tres idiomas, y ha estudiado un The Power MBA a través de una beca de la Fundación Princesa de Girona, y el curso "The Art of Persuasive Writing and Public Speaking" en la Universidad de Harvard. Esta joven es una apasionada de la lectura, la oratoria y el baloncesto.

Verónica tiene altas expectativas sobre la que será su experiencia como "CEO por un mes" en el Grupo Adecco: "estoy en un punto de mi vida profesional en el que quiero un cambio a algo que me apasione. Esta oportunidad me llega al corazón, me va a permitir ser una gran profesional y sentir que mi trabajo tiene un fin social, y para ello, que mejor sitio que una empresa de personas dedicada a personas".

"Soy inquieta, proactiva, curiosa y siempre a la caza de nuevos retos donde mejorar, desarrollarme y aprender. Busco crecer como persona y cómo profesional para crear un impacto en el mundo que me rodea", destaca Verónica.

Por su parte, Iker Barricat, presidente de The Adecco Group en España, ha destacado sobre la elección de Verónica que "un año más el programa de me brinda la oportunidad de compartir mi tiempo con el talento joven que este país atesora. Como en las anteriores ediciones, ha sido muy difícil tomar una decisión entre los cerca de 5.000 candidatos que se han presentado. Verónica Pardos ha destacado desde el primer momento por ser una joven que ha mostrado una gran madurez en todas las entrevistas y una gran capacidad de comunicación y de análisis de las diferentes situaciones, siempre fuera de lo común. Verónica tiene la capacidad de exprimir al máximo esta oportunidad y convertirla en una lanzadera para su carrera, a la que auguro mucho éxito".

