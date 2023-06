Up Spain refuerza su división especializada en organización de eventos

En los últimos cuatro años la empresa ha organizado todo tipo de eventos, para algunas de las principales empresas de este país, desde convenciones, lanzamientos de productos, ferias, congresos, ruedas de prensa, eventos virtuales, corporativos, institucionales para grupos reducidos hasta grandes convenciones con más de 1.000 invitados, tanto en formato presencial como forma virtual Up Spain, compañía con más de 30 años de experiencia en soluciones de engagement para empleados, afiliados y clientes, ha reforzado su área especializada en organización de eventos con la incorporación de nuevos servicios para sus clientes.

La empresa cuenta con un equipo de profesionales con una dilatada trayectoria en la organización de eventos a medida que incluye la organización de presentaciones, congresos, convenciones, kick off jornadas de motivación, ferias y cualquier celebración corporativa para fortalecer vínculos humanos y comerciales.

Desde UpEventos se encargan del proceso integral que requieren este tipo de acciones, tanto a nivel conceptual como ejecutivo y logístico, garantizando el éxito de cada trabajo en base a un minucioso proceso creativo y de gestión para dar una solución eficaz a los objetivos del cliente.

Cada vez son más las empresas nacionales y multinacionales que confían en Up Spain para realizar sus eventos.

En los últimos cuatro años la empresa ha organizado más de 120 eventos en los que ha logrado reunir a más de 8.000 personas de manera presencial y 20.000 de forma virtual, adaptándonos a las necesidades cambiantes de los clientes, siempre con soluciones adhoc, capaces de sorprender a grupos reducidos como a asistentes de grandes convenciones. Para ellos han contado con los maestros de ceremonias, ponentes, técnicos y artistas más destacados del panorama nacional e internacional.

Sin duda, el éxito de su trabajo recae en el esfuerzo constante del equipo por potenciar la creatividad, la agilidad y una mentalidad innovadora con la que desarrolla cada uno de los proyectos, ofreciendo una propuesta claramente diferencial y todas las herramientas necesarias para cada trabajo.

UpEventos es una división con gran peso en la compañía que actualmente cuenta con profesionales expertos en la organización de eventos, capaces de ofrecer las mejores soluciones a sus clientes independientemente del tamaño y presupuesto.