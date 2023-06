Según Catenon, la crisis del agua impulsa de manera estratosférica un nuevo mercado laboral

Está previsto que este cambio de modelo movilice en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, que activarán la creación de cerca de 3.500 puestos de trabajo altamente cualificados. La sequía está abriendo una era altamente innovadora en nuestro país, que exige nuevos retos y un cambio radical en la manera de cómo se gestionan los recursos. Un nuevo paradigma donde la Reutilización y la Digitalización son las claves del presente y del futuro La sequía y la crisis del agua están aumentando exponencialmente la demanda de talento en el sector, que busca profesionales tecnológicos en los que se aborde la gestión des agua desde la inteligencia artificial. El control y la correcta gestión del uso del agua en España es una realidad en la que se trabaja desde hace años, por todas las partes de la Industria.

Para Ramón Martínez, director de RRHH de Gestagua, "las empresas de nuestro sector tenemos una importantísima responsabilidad para con nuestra sociedad, pues debemos garantizar un uso racional de un recurso esencial para la vida y cada vez más escaso: el agua. Las inversiones en digitalización que permiten disponer de datos en tiempo real para la detección de pérdidas en las redes de agua potable, fraudes o consumos anormales son fundamentales para tomar decisiones rápidas y garantizar un uso responsable del recurso, aumentando la eficiencia de nuestros servicios. En GESTAGUA llevamos más de una década inmersos en profundos procesos de transformación digital que nos ha permitido incorporar a nuestros equipos perfiles muy orientados al desarrollo de tecnologías específicamente diseñadas para la gestión del ciclo integral del agua, y también, perfiles con clara vocación digital en posiciones más técnicas o gerenciales. Sin embargo, la identificación e incorporación de este tipo de talento con orientación digital es cada vez más complicada, pues no sólo competimos con otras empresas de nuestro sector, sino con empresas de otros sectores inmersas también en procesos de transformación digital".

Por su parte Carmen Caro, Directora de la División de Infraestructuras en Catenon, especializada en la búsqueda de talento, señala "Asistimos sin lugar a dudas a un nueva era en nuestro país que exige nuevos retos en el entorno del agua. España es un país sometido a un gran estrés hídrico y no solo ahora con unas reservas que no llegan al 50%, sino desde hace años. Las compañías de agua han activado áreas concretas ligadas al mundo digital, la sostenibilidad y la reutilización que los ha llevado a la contratación de nuevos perfiles y empresas operadoras de datos para hacer frente a estos grandes retos tecnológicos. Existe ahora mas que nunca una gran demanda de estos profesionales y su búsqueda traspasa los entornos tradiciones para situarse en el mundo de las TIC, entre otros. El agua y la energía pasaran a ir juntas para hacer sus instalaciones más sostenibles, autosuficientes y amortiguar los consumos eléctricos. También se necesita dar un impulso a la digitalización para ser más transparentes en la gestión, aumentar la calidad y la eficiencia operacional, y a la reutilización, que posibilite una gestión más racional y sostenible del agua potable".

Conservar y reutilizar

El control y la correcta gestión del uso del agua en España es un desafío permanente en el que trabajan de manera coordinada las distintas Administraciones y empresas mediante colaboración público-privadas. Buscan crear un nuevo modelo que impulse la digitalización del ciclo integral del agua, que permitirá mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas europeas e internacionales.

Está previsto que este cambio de modelo movilice en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, que activarán la creación de cerca de 3.500 puestos de trabajo altamente cualificados, que abrirán nuevos nichos en la gestión del agua a profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, el modelado hidrográfico, la ciencia y la telemática, según fuentes del ministerio para la Transición Tecnológica y Reto Demográfico.

La digitalización, la sostenibilidad y la reutilización son los nuevos desafíos para el sector.

Para Carmen Caro "se están activando diversos proyectos para ampliar las desaladoras que actualmente operan en España o para recuperar acuíferos. La interconexión de las desaladoras y los sistemas potables también nos ayudarán a mejorar la situación provocada en este escenario de cambio climático. Por otra parte, la reutilización tiene que seguir avanzando, apostando por la regeneración de las redes de saneamiento. Es un sector especializado en ingeniería, muy estable y con poca rotación, en los que todas las partes de la industria están haciendo un enorme esfuerzo en I+D, lo que necesariamente debe dar entrada al desarrollo tecnológico con empresas operadoras de datos".

Es importante señalar los fondos PERTE dirigidos a la digitalización del agua, proyectos estratégicos dirigidos por el Gobierno de España que en el caso del agua son ahora más que nunca estratégicos con una gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico del país, fomento del empleo y la competitividad de la economía española. Muchos de ellos con un alto componente de colaboración público-privada y transversales a las diferentes administraciones. "Todo un entorno de transformación e innovación en el que el talento será una máxima y que debe convertir a España en un país referente en el Sector de Agua"- señala Carmen Caro.