Las tendencias que pisarán fuerte en la decoración de exteriores este verano, por Glass by Gaviota

La firma experta en soluciones arquitectónicas y decorativas, Glass by Gaviota, orienta al usuario para vestir y recrear los espacios exteriores de cara a los meses de calor. Las premisas, elegancia, espacios multifuncionales y clara orientación a la naturaleza El verano está a la vuelta de la esquina, y ello implica dos circunstancias que condicionarán la gran mayoría de los hogares: la necesidad de una conciliación de la vida familiar y laboral, incluyendo el teletrabajo, y la proliferación de las reuniones sociales fuera y dentro de casa. Para ello, es urgente sacar partido a cada espacio, y, al mismo tiempo, apostar por soluciones decorativas funcionales.

En ese contexto, Glass by Gaviota, empresa líder en acristalamientos y protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles, propone una serie de consejos enfocados a optimizar los espacios exteriores y, al mismo tiempo, impulsar la elegancia y transparencia de estos.

Decoración natural y espacios multifuncionales que favorezcan el teletrabajo, también en espacios exteriores

Las nuevas formas de conciliación, el trabajo flexible, el teletrabajo, o la simple asimilación de que los confinamientos puntuales pueden volver a darse en un futuro, han provocado que cada vez más familias revisen sus hogares para hacerlos más confortables.

En este sentido, entre las tendencias decorativas de 2023 resalta la tendencia natural, también llamada orgánica, que pasa por recrear paisajes y tonos propios de la naturaleza dentro del hogar. Además, los tonos verdes y beige, los colores blanco o azul toman especialmente protagonismo en las zonas exteriores, ya sea en forma de textiles o en materiales de construcción. También en este sentido, Glass by Gaviota, a través de sus acristalamientos y soluciones para la protección de espacios, y basándose en el concepto del Passivhaus, reduce al máximo la energía necesaria para la climatización. Además, al mismo tiempo, consigue una temperatura constante y confortable durante todo el año.

Pérgolas bioclimáticas y cortinas deslizantes que permiten el confort con vistas y el aislamiento del calor

Otra tendencia que permanece es la de mantener los espacios diferenciados, pero unidos visualmente. También lo hacen los entornos diáfanos, que siguen teniendo una fuerte presencia en la decoración este 2023. Algo a lo que contribuye Glass by Gaviota gracias a su línea de pérgolas bioclimáticas (gama Climatika), en la que destacan líneas sencillas y adaptables a cualquier hogar.

Estas pérgolas, carentes de tornillería visible, fomentan un halo de transparencia y elegancia que casa perfectamente en cualquier jardín o porche. En su línea destaca especialmente la novedosa Climatika Plus, de hasta 7 x 6 metros, sin pilares intermedios y con todas las ventajas de la pérgola bioclimática.Una opción para todos los días del año, donde prima el diseño personalizable y la tornillería oculta, para potenciar aún más su elegancia.

La idea de teletrabajar en ambientes más saludables y agradables es otra gran apuesta de decoradores para este 2023. El planteamiento es sencillo, si hay que trabajar en casa en verano, al menos que se dé en un ambiente confortable, donde se pueda gozar de comodidad, buenas vistas y, por qué no, de elementos de disfrute para la recompensa después de la jornada laboral.

Precisamente, dos circunstancias que ayudan a trabajar en casa son la protección térmica y la ausencia de comunicación acústica. Conscientes de estas necesidades, entre otros productos, y bajo el eslogan ‘‘controla tu propio clima’’, se encuentra Zoe, la línea de cortinas deslizantes que promueven la sensación de ligereza con un desplazamiento hiper sutil del cristal (gracias a un sistema de carros dobles regulables).

La presencia del agua: no solo en forma de piscinas, también en estanques o fuentes

Otra de las opciones ganadoras es, por ejemplo, situar un escritorio en el porche o terraza, de tal forma que el anfitrión goce de ‘’vistas’’ en su jornada, pero, al mismo tiempo, de la posibilidad de realizar desconexión digital gracias a paseos en el jardín o, por ejemplo, disfrutar de un refresco.

Asimismo, incorporar una zona de recreo o infantil cerca del escritorio (en terraza o jardín) también fomentará la conciliación, haciendo posible que se tenga vigilado a los pequeños del hogar mientras se terminan tareas profesionales.

Volviendo a las tendencias decorativas, el agua cobra fuerte presencia este año. Bien sea gracias a un estanque decorativo en algún lado del jardín, si se dispone de terraza, también se puede colocar una fuente. De este modo, además del halo relajante, se estará evocando a otro potente elemento de la naturaleza.

Las soluciones arquitectónicas y decorativas de Glass by Gaviota están enfocadas al disfrute y al confort los 365 días del año, pero, si en algún momento pueden disfrutarse especialmente, es en los meses de verano.