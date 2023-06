Desarrollo de efectos especiales en el cine de la mano de In Extremis Film Services

Es difícil percibir la cantidad de facultades y habilidades que se esconden detrás de una escena fílmica que incluye efectos especiales. Desde la preparación técnica, con vehículos y objetos especialmente preparados, pasando por el entrenamiento especial de los actores que la componen, hasta un tratamiento final por computadora, este complejo proceso da buenos resultados cuando es realizado por expertos.

In Extremis Film Services lleva una extensa carrera de más de una década en el ámbito de los efectos especiales. Cuenta varios premios por el trabajo en largometrajes con productoras y compañías de diversas regiones del mundo.

Los servicios de In Extremis Film Services La gran cantidad de asesores y especialistas que esta empresa emplea para cada proyecto la convierten en una referencia en España para la realización de efectos especiales en cine. In Extremis Film Services, a lo largo de los años, ha colaborado y realizado producciones en conjunto con prestigiosas productoras de cine de Estados Unidos, además de realizar publicidades para firmas y marcas de relevancia mundial.

Esta empresa se presenta como una de las más completas y especializadas en efectos visuales de Barcelona. Además, cuenta con una academia que imparte cursos, donde los alumnos pueden desarrollar o aprender acciones inimaginables. El proceso formativo contempla la capacitación con un equipo de especialistas con más de 10 años de experiencia en el mercado, en instalaciones adecuadas para un aprendizaje efectivo.

Los contenidos a desarrollar son lucha de cine, control espacial, preparación física, acting, desarrollo de recreaciones cinematográficas específicas, interpretación de escenas y orientación laboral con herramientas del sector, entre otras cuestiones.

Efectos especiales al alcance de todos Los servicios de In Extremis Film Services están también disponibles para momentos particulares en los que se desee contar con efectos especiales. Pensado para todo tipo de eventos, este estudio ofrece su experiencia para posibilitar momentos de sorpresa y acción únicos. Resguardando siempre la salud y la seguridad de todos los que intervienen en este tipo de escenas, el servicio que esta empresa ofrece tiene una orientación especial para eventos de team building, ofreciendo un conjunto de actividades que motivan la destreza física, la superación de miedos y el fortalecimiento de lazos en ámbitos grupales.

Para materializar los diversos proyectos que esta compañía desarrolla, cuenta con departamentos dedicados específicamente a áreas estratégicas. Son muchos los expertos que conforman el grupo de trabajo de In Extremis Film Services, para elaborar objetos ficticios, entrenar actores profesionales y ocasionales, desarrollar trabajos mecánicos, y almacenar y fabricar máquinas especializadas. Esta amplitud y calidad en las tareas que llevan a cabo explica por qué son elegidos y valorados por productoras y empresas de gran prestigio.