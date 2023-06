¿Por qué no voto en las elecciones políticas?

Porque es un sistema para gente de malvivir, esto lo dije desde el principio y por eso vote que no a la Constitución; desgraciadamente no me equivoqué y he procurado ser coherente, cosa casi imposible en la situación cada vez peor de esta sociedad, pero posible y gratificante cuando tu fe y perseverancia consisten en una fe irrevocable, invencible, pase lo que pase, en CRISTO JESUS, HIJO DE DIOS.

Parece que algo se empieza a mover en esta sociedad que está sumergida en la indiferencia, todo vale, pero hay una frase que dice: QUIEN MAL ANDA MAL ACABA. Parece que el Gobierno de España puede tener los días contados, pero con los Presidentes Zapatero y el actual Pedro Sánchez, ambos personajes maléficos que apoyándose en la democracia que padecemos, han intentado destruir a España con unas leyes diabólicas, han cumplido la misión como botones que son de la Gobernanza Global.

Mucho nos va a costar que España recobre su identidad, misión difícil pero no imposible, pues contamos con la eficacia de la Gracia de Dios y el auxilio de la Santísima Virgen.

Y termino este escrito con la pérdida de la Presidencia de Cantabria por el Señor Revilla, y los comentarios que han hecho por las redes sociales, se ensañan con él sin piedad. Esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir a los Gobernantes y a los que los apoyan, si mantienen este sistema inmoral y corrupto, para ”gente de malvivir”. Ser coherente y permanecer fiel, es la mayor satisfacción que puede sentir una persona, SU FE QUE ES CONFIANZA EN CRISTO JESUS, EL UNICO SALVADOR DEL HOMBRE.