La fábrica de vulnerables

Aún con la resaca de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, y tras saber que habrá un adelanto de generales, conviene, me parece a mí, un ejercicio de libre memoria democrática, comenzando por recordar que la legislatura se inició con un pacto de gobierno que vulneró flagrantemente las promesas electorales del, desde ese momento, insomne y satisfecho candidato del partido que ganó los comicios. A ello le siguieron los acuerdos nacionales y regionales con partidos separatistas de corte democrático-popular -que nunca se harían (“si quiere se lo digo veinte veces”)-, violentos en diversos grados, que abiertamente, procuran la escisión de España, dado que abominan de su unidad y, consecuentemente, de la igualdad entre españoles.



Se vulneraron nuestras libertades fundamentales cuando, inconstitucionalmente, se nos confinó (eso sí, tras teñir el virus de violeta) y se nos hurtó la capacidad de ser representados en un parlamento, también suspendido ilegalmente. Asimismo, se vulneró nuestra igualdad ante la ley cuando se decidió que la justicia era demasiado independiente, siendo así que la solución a este “problema” de libertad es que los ministros pasen a la fiscalía y que unos y otros conformen la mayoría del Tribunal Constitucional. También se encontró un remedio adecuado al exceso de independencia cuando el CGPJ, en funciones, fue tildado de caducado para impedirle realizar nombramientos, y, así, provocar un colapso de los procedimientos judiciales que vulnera nuestros derechos.

Vulneración de la igualdad, con ensañamiento, fueron los indultos, la eliminación del delito de sedición y las reducciones de penas ante la malversación y, por supuesto, la idea profusamente publicitada, alabada y profundamente reaccionaria y antidemocrática de que la calle está por encima de la ley; baste observar que se ha sustituido el derecho constitucional a una vivienda garantizada por los poderes públicos por el de los “crimivulnerables” para violar la propiedad privada, y, con ello, se conculcan las libertades de los propietarios, se incumplen las obligaciones del Estado y se vulnera a la mayoría, a los que buscan lícitamente un hogar.

A golpe de progresismo, se ha hecho que las mujeres y los menores sean más de mil veces más vulnerables, que las víctimas del terrorismo lo vuelvan a ser ciento setenta y cinco veces y otras cuarenta y cuatro más, que los no nacidos lo sean siempre o que los enfermos terminales sean más vulnerables a la muerte y estén más alejados de los cuidados paliativos. Con autoridad “antifacha”, están siendo vulnerados, por asfixia fiscal, los trabajadores autónomos; por “ecoignorancia” ideológica, los agricultores, los ganaderos y los bosques y, por estatalismo autocrático, los trabajadores por cuenta ajena, a cuyos jefes se insulta y amedrenta, empujándolos a irse o a no crear más puestos de trabajo.

Se vulnera la libertad de pensamiento cuando desde el poder se determina qué es una mujer, qué es un hombre, qué es una familia, qué es progreso…, o se dicta que la moralidad y la democracia son sentimientos o estados de ánimo con perspectiva de género.

Hasta ahora, había dos tipos de vulnerables, los que lo son por desgracia estructural o coyuntural (a los que, sin duda, hay que sostener) y los que lo son por convicción vital o por conveniencia ideológica (los parásitos profesionales). A todos ellos, desgraciadamente, se han sumado en gran número los que fabrica el poder, los “neovulnerables”, los que lo son, porque, como no lo eran, que se fastidien, que ya les tocaba. Así que, a lo mejor, no se trata de no dejar a nadie atrás, sino de no permitir que nadie vaya adelante en pro de un igualitarismo dependiente.