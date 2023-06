No conocía personalmente a Antonio Gala. Pero, ¿qué significa conocer? Según la Wikipedia, conocer es:” Tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o las cosas. Reconocer, percibir una cosa o una persona como distinta de todo lo demás. Saber, entender. Tener trato y comunicación con alguien. Si esto es así, ¿Por qué estaba inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos aquello de “conócete a ti mismo” según el periegético Pausanias? ¿Acaso se puede no tener trato con uno mismo?

Según lo dicho, estimo que, para conocer a otro, primero, es necesario conocerse uno mismo. Por otra parte, San Agustín decía que en Dios no se ha de creer; que a Dios se le ha de conocer. Y yo me pregunto ¿Cómo se puede conocer a Dios? Estimo que la respuesta será leyendo la Biblia. Entonces, si esto es así, si leo los libros que escribió Antonio Gala, ¿le conoceré?

Creo que hay una estrecha relación entre conocer a alguien y leer cosas que él escribió, ¿no creen? Y si tiro un poco más de ese hilo, podría llegar a la conclusión de que, si leo lo que escribo, tal vez me conozca mejor. ¡Ah!, recuerdo haber leído el libro de Antonio Gala "El manuscrito Carmesí", que habla del final del reinado de Granada, de Boabdil y esas cosas... Recibe un fuerte abrazo, Antonio, donde quiera que estés.