La nueva TV QLED C74, disponible en TCL, ofrece un auténtico color cinematográfico

Los televisores son un producto imprescindible en cualquier hogar, ya que representan un medio de entretenimiento para las personas durante sus ratos libres. La televisión evoluciona constantemente, por lo que siempre salen al mercado modelos más tecnológicos que dan la impresión de estar en una verdadera sala de cine. Un ejemplo de eso es la nueva TV QLED C74, la cual utiliza la tecnología Quantum Dot. Este novedoso aparato electrónico, el cual ofrece un auténtico color cinematográfico, se puede encontrar en lugares como TCL, una empresa con una trayectoria desde 1981 que destaca por operar en más de 160 mercados globales.

¿Qué es la tecnología Quantum Dot? La tecnología Quantum Dot está dando mucho de qué hablar. Esta utiliza cristales o partículas semiconductoras de tamaño a nanoescala. Las mismas son utilizadas por sus propiedades ópticas. Una de sus características más importantes es que emiten luz de colores diferentes como resultado de la retroiluminación del panel.

Para que las personas lo entiendan mejor, los televisores que utilizan esta tecnología proporcionan imágenes muy nítidas y brillantes, pero a la vez bastante naturales. Por esa razón, tener uno en casa puede resultar una buena decisión, ya que permite disfrutar al máximo ya sea una telenovela, una serie, una película, etc., en compañía de la familia o los amigos.

Sobre el TV QLED C74 El TV QLED C74 que pone a disposición TCL posee muchas particularidades. Primero que nada, ofrece un magnífico nivel de reproducción del color, detalle y profundidad. Asimismo, la retroalimentación LED de matriz completa hace posible controlar de forma precisa y uniforme la luz en toda la pantalla.

A su vez, el producto en cuestión es 4K HDR PRO, lo que significa que refleja imágenes con colores vivos, profundos y precisos, tal y como las concibieron los creadores de los films. Por otra parte, es preciso mencionar que este equipo tiene una pantalla nativa de 144 HZ, permitiendo observar imágenes de movimiento rápido con una fluidez realista.

Otras características del TV Otras de las características del TV QLED C74 es su capacidad HDR para cualquier fuente y su opción para jugar como un gamer gracias a, entre otras cosas, a su barra de juegos, su acelerador de juegos de 240 Hz y el Freesync Premium Pro.

El televisor también tiene un magnífico sonido envolvente, Goggle TV incorporado para consumir contenido ilimitado de Netflix, Amazon Prime, Youtube, HBO Go, Spotify, Twitch, Google play movies, etc. Finalmente, no se puede pasar por alto la descripción de su aspecto exterior. Para que la pantalla luzca más grande, este producto carece de marco en la parte delantera. También tiene un elegante soporte en el centro, lo que permite colocarlo en cualquier superficie de determinado espacio. Para conocer más acerca de esta TV se debe acceder a la plataforma de TCL.